İSRAİL SALDIRISINDAN YARALI KURTULAN GAZZELİ ÇOCUK, “BABAMI KUR’ÂN OKURKEN ŞEHİT ETTİLER. SİZ BENDEN HAYATTAKİ TEK DAYANAĞIMI ALDINIZ. BABAM BENİMLE ARKADAŞ GİBİYDİ, CANIMDI, RUHUMDU, BENİM HER ŞEYİMDİ” ŞEKLİNDE KONUŞTU.

İsraİl’İn abluka altındaki Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırıdan yaralı kurtulan Muhammed Ebu Dayir (17) aynı saldırıda babası Ziyad’ın Kur’ân-ı Kerîm okuduğu sırada vefat ettiğini söyledi. İsrail’in 17 Mayıs’taki saldırısında ölen Ziyad, eşi ve tek çocuğu Muhammed ile Gazze’nin Vahdet Caddesi’ndeki evlerinde ikamet ediyordu. Ziyad’ın evi, 15 Mayıs’ta İsrail uçaklarının vurduğu ve 43 kişiye mezar olan Ebu Avf ailesinin kaldığı binanın çok yakınındaydı. Bunun üzerine Ziyad, daha güvenli olduğu düşüncesiyle eşi ve oğlunu da alarak kardeşi Mürşit’in aynı caddedeki evine sığındı. Ziyad’ın oğlu Muhammed, babası ve kuzeninin ölümüne sebep olan saldırı anını anlattı.

Nereye baksam orada kan vardı

Muhammed, şöyle konuştu, “Elektrikler kesilmişti. Biz de gün ışığında dışarıda yemek yemeğe çıkmıştık. Sofrayı kurmuştuk, her şey hazırdı. Babam Ziyad da Kur’ân-ı Kerîm okuyordu. Sofranın yanındaki koltukta oturuyordu. Babama ‘hadi gel yemek yiyelim’ dedik, birkaç defa çağırdık. O da okuduğu sayfasını bitirip geleceğini söyledi. Aradan bir, bir buçuk dakika kadar zaman geçmemişti ki ortalığı kara bir toz bulutu kapladı. Büyük bir patlama meydana geldi” Muhammed, “O kara toz bulutu kaybolduktan sonra etrafımda kime baksam, amca çocuklarımdan her birinden ayrı kanlar akıyordu. Ne-reye baksam orada kan vardı. Babamın Kur’ân okuduğu yere gittiğimde, bir şarapnel parçasının arkadan kafasına saplandığını gördüm. Babamı Kur’ân okurken şehit ettiler, oracıkta şehit olmuştu. Çığlıklar atmaya başladım. Kendimi bir an rüyada sandım.” ifadelerini kullandı.

‘Allah bİze yeter, O ne güzel vekİldİr’

Babasının kendisiyle arkadaş gibi olduğunu söyleyen ve yaşadığı acıya rağmen şükrü dilinden düşürmeyen Muhammed, sözlerini şöyle tamamladı, “Babamı şehit edenlere ‘Allah bize yeter, O ne güzel vekildir’ diyorum. Siz benden hayattaki tek dayanağımı aldınız. Ben babamın tek çocuğuydum. Babam benimle arkadaş gibiydi, canımdı, ruhumdu, benim her şeyimdi. Beni böyle bir başıma yetim bıraktınız. Onun benden başka kimsesi yoktu, benim de ondan başka kimsem yoktu. Maalesef onu benden aldılar” İsrail’in 10 Mayıs’ta başlattığı 11 gün süren saldırılarında Gazze’de 66’sı çocuk, 39’u kadın olmak üzere en az 254 Filistinli vefat etti.