Küresel ısınma, zengini daha da zenginleştirdi

Yeni bir araştırmaya göre iklim değişikliği yoksul ülkelerde büyümeyi aşağı çekerken, bazı zengin ülkelerde ise refah seviyesini arttırdı.

ABD’de Stanford Üniversitesi’nin araştırmasına göre dünyanın en yoksul ve en zengin ülkeleri arasındaki fark, küresel ısınmanın etkisiyle yüzde 25’in üstünde artış gösterdi. Tropik enlemlerdeki Afrika ülkeleri bunun etkisini en çok hisseden bölgeler arasında. Artan sıcaklıklarla Moritanya ve Nijer’de kişi başına gayrisafi yurt içi hasıla (GSYİH) oranları, yüzde 40’tan fazla düştü. Araştırma, IMF’nin bu yıl dünyanın en büyük beşinci ekonomisi olacağını söylediği Hindistan’da kişi başına GSYİH’nın küresel ısınma nedeniyle 2010 yılında yüzde 31 oranında azaldığını ortaya koydu. Bu oran dünyanın en büyük dokuzuncu ekonomisi olan Brezilya’da yüzde 25. Diğer yandan, Ulusal Bilimler Akademisi’nin araştırmasına göre ise, küresel ısınma bazı zengin ülkelerde kişi başına düşen GSYİH oranlarının artmasına neden oldu. Bu ülkeler arasında dünyada en çok sera gazı yayan ülkeler de bulunuyor. Stanford Üniversitesi’nde Yeryüzü Sistemleri Bilimi Bölümü’nden Marshall Burke, 165 ülkede, 1961 ile 2010 yılları arasındaki ısı değerleri ile ekonomik dalgalanmalar arasındaki ilişkileri inceledi. Profesör Burke, büyümenin yıllar içinde, soğuk ülkelerde arttığını, sıcak ülkelerde yavaşladığını ortaya koydu.

Sıcak ülkelere etkisi daha net

Araştırmacılar, soğuk ve zengin ülkelerde elde edilen verimlere ilişkin hala bazı belirsizler olsa da, tarih boyunca veriler incelendiğinde ısının sıcak ülkelere etkisinin daha net olduğunu söylüyor. Uzmanlara göre küresel ısınmanın etkileri Sanayi Devrimi’nden bu yana olan süreç içinde incelenseydi gözlemlenen değişimin daha büyük olabileceğini ifade ediyor. BBC’de yer alan habere göre, Greenpeace Afrika’nın üst düzey siyasî danışmanı Happy Khambule, “Bu araştırmanın sonuçları yıllardır bilinen verilerle uyumlu, iklim değişikliği tehdidi arttıran bir rol oynuyor ve mevcut hassasiyetleri alıp daha kötü bir hale getiriyor. Bu da, en yoksul ve en zayıf ülkelerin iklim değişikliğinin sınırlarında olduğu, gelişmekte olan ülkelerin iklim değişikliğinin ardan etkileriyle, kendi gelişimlerini arka planda tutmak pahasına mücadele etmesi gerektiği anlamına geliyor” dedi.