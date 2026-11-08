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Gürsel Tekin: "Yoksulun köye dönüşü çaresizlik, zenginin gidişi konfor!"

08 Kasım 2026, Pazar 13:23
CHP Türkiye Koordinatörü Gürsel Tekin, TÜİK’in göç verilerini çarpıcı bir analizle değerlendirdi: "Birileri kirayı ödeyemediği için baba evine dönüyor, birileri deniz manzaralı villasına taşınıyor. Bu harita nüfus hareketini değil, gelir uçurumunu gösteriyor."

CHP Türkiye Koordinatörü Gürsel Tekin, TÜİK’in göç verilerini değerlendirdi. Türkiye’deki göç hareketliliğinin derin bir gelir adaletsizliğini yansıttığını belirten Tekin, "Türkiye’nin tersine göç haritası yalnızca nüfus hareketlerini değil, gelir uçurumunu da gösteriyor" dedi.

CHP Türkiye Koordinatörü Gürsel Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) göç verilerine dikkat çekti. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi megakentlerin göç bilançosunu masaya yatıran Tekin, Türkiye genelinde yaşanan nüfus hareketliliğinin arkasındaki sosyo-ekonomik gerçekleri çarpıcı ifadelerle özetledi.

Üç büyükşehirde göç bilançosu

TÜİK verilerine göre; İstanbul, Ankara ve İzmir toplamda 615 bin 647 kişi göç verirken, 612 bin 828 kişi göç aldı. Üç büyükşehir arasında net göç kaybı yaşayan tek şehir ise İstanbul oldu.

  • İstanbul: 371 bin 258 kişi ayrılırken, 329 bin 912 kişi şehre geldi. Megakentin net göç kaybı 41 bin 346 kişi olarak kayıtlara geçti.
  • Ankara: 145 bin 661 kişi göç verirken, 176 bin 833 kişi göç aldı.
  • İzmir: 98 bin 728 kişi şehirden ayrılırken, 106 bin 083 kişi şehre yerleşti.

Türkiye genelinde ise iller arasındaki toplam göç hareketliliği 2 milyon 475 bin 19 kişiye ulaştı.

"Aynı ülkede dört ayrı göç hikayesi"

Nüfus hareketlerinin toplumsal sınıflara göre taban tabana zıt gerekçeler barındırdığını söyleyen Gürsel Tekin, Türkiye'de şu an dört farklı göç hikayesi yaşandığını ifade etti:

  1. Ekonomik Çaresizlik Göçü: İstanbul’da kira, fatura ve mutfak masraflarını karşılayamayan dar gelirli vatandaşlar, çareyi memleketlerine ve baba evine dönmekte buluyor.
  2. Konforlu Yaşam Göçü: Trafikten, hava kirliliğinden ve metropol kalabalığından bunalan varlıklı kesim; Bodrum, Çeşme, Urla ve Datça gibi lüks kıyı bölgelerine yöneliyor.
  3. Sahil Kasabası Arayışı: Emekliler, beyaz yakalı çalışanlar ve uzaktan (remote) çalışan kesim ise Ayvalık, Burhaniye, Akçay, Altınoluk ve Edremit gibi bölgeleri tercih ediyor.
  4. Lüks Kırsal Göçü: Siyasi ve ekonomik güce sahip elitlerin kırsal yönelimi ise çok farklı. Bu kesim büyük araziler, güvenlikli villalar, havuzlar ve yüksek konforlu "yeni köyler" inşa ediyor.

"Gelir uçurumunun haritası"

Yaşanan bu hareketliliği sert bir dille eleştiren Tekin, açıklamasını şu sözlerle tamamladı: "Birileri kirayı ödeyemediği için baba evine dönüyor, birileri deniz manzaralı villasına taşınıyor. Birileri hayatta kalmak için göç ediyor, birileri daha lüks yaşamak için! Türkiye’nin tersine göç haritası yalnızca nüfus hareketlerini değil, gelir uçurumunu da gösteriyor. Yoksulun köye dönüşü çaresizlik, zenginin köye gidişi konfor arayışı!" (ANKA)

Etiketler: TÜİK göç verileri, tersine göç, Gürsel Tekin göç açıklaması
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