Küresel Sumud Filosu aktivistlerinin bugün İstanbul'a gelmesi planlanıyor

21 Mayıs 2026, Perşembe 12:25
İsrail tarafından alıkonulan Küresel Sumud Filosu'ndaki aktivistlerin bu akşam saat 18.00 civarında İstanbul'a ulaşmalarının beklendiği bildirildi.

Küresel Sumud Filosu Kriz Masasından yapılan bilgilendirmeye göre, filodaki aktivistlerin bugün ülkelerine dönmeleri planlanıyor.

Aktivistlerin akşam saatlerinde İstanbul'a varmaları öngörülüyor.

Adalah: Sumud Filosunda yasa dışı alıkonulan aktivistler sınır dışı edilmek üzere hapishaneden çıkarıldı

İnsan hakları ve hukuk örgütü "Adalah", İsrail ordusunun, uluslararası sularda hukuka aykırı bir şekilde alıkoyduğu Gazze'ye insani yardım ulaştırmak üzere yola çıkan Küresel Sumud Filosu aktivistlerinin sınır dışı edilmek üzere hapishaneden çıkarıldığını duyurdu.

Adalah'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in hukuka aykırı bir şekilde alıkoyarak zorla İsrail'e götürdüğü aktivistlerin durumuna ilişkin bilgi verildi.

Gözaltında tutulan tüm Küresel Sumud Filosu aktivistlerinin sınır dışı edilmek üzere Ktziot Hapishanesi'nden çıkarıldığı belirtildi.

Adalah'ın aktivistlerin sınır dışı edilmek üzere yolda olduğunu resmi makamlardan teyit ettiği ifade edildi.

Uluslararası sularda yasa dışı müdahalesinden, barışçıl aktivistlerin sistematik bir şekilde işkenceye maruz kalmasına, aşağılanmasına ve keyfi gözaltında tutulmasına kadar İsrail'in eylemlerinin uluslararası hukuku açık bir şekilde ihlal ettiği vurgulandı.

İsrail'in Küresel Sumud Filosu'ndan alıkoyduğu 2 Güney Koreli aktivisti sınır dışı ettiği açıklandı

Güney Kore, İsrail ordusunun uluslararası sularda seyreden Küresel Sumud Filosu'na düzenlediği yasa dışı saldırılarda alıkoyduğu 2 vatandaşının sınır dışı edildiğini açıkladı.

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Devlet Başkanlığı Sözcüsü Kang Yu-jung, İsrail'in Küresel Sumud Filosu aktivistlerini alıkoymasına ilişkin açıklama yaptı.

Kang, Güney Kore hükümetinin vatandaşlarının alıkonulmasından "güçlü üzüntü duyduğunu" belirterek, İsrail'in Kim Ah-hyun ve Kim Dong-hyeon isimli aktivistleri sınır dışı ettiğini kaydetti.

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, İsrail ordusunun uluslararası sularda seyreden Küresel Sumud Filosu'na düzenlediği yasa dışı saldırılarda aktivistleri alıkoymasına tepki göstererek, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Güney Kore'ye giriş yapması halinde tutuklanmasının değerlendirilmesi gerektiğini söylemişti.

İsrail ordusunun, Küresel Sumud Filosu'na saldırıları

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukasını kırmayı ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, 29 Nisan gecesi Girit Adası açıklarında Yunan kara sularından birkaç deniz mili açıkta İsrail ordusunun hukuk dışı müdahalesine maruz kalmıştı.

Gazze’ye 600 deniz mili uzaklıkta, uluslararası sulardaki saldırısında İsrail ordusu, 177 aktivisti alıkoyup kötü muamelede bulunmuştu.

İsrail ordusu, 44 ülkeden 428 aktivistin yer aldığı toplamda 50 tekneden oluşan filoya, 18 Mayıs’ta Gazze'ye doğru uluslararası sularda seyir halindeyken yeni bir saldırı düzenledi ve aktivistleri hukuka aykırı şekilde alıkoydu. Filoda 78 Türk katılımcı yer alıyordu.

İsrail ordusu, Ağustos 2025'te de 44'ten fazla ülkeden 500 aktivisti taşıyan 40'tan fazla tekneyle Gazze'ye yönelen Küresel Sumud Filosu'na benzer bir saldırıda bulunmuştu.

AA

