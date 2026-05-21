"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 MAYIS 2026 PERŞEMBE - YIL: 57

Korsan İsrail’i durdurun

21 Mayıs 2026, Perşembe 02:18
Gazze’ye insanî yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu’na uluslararası sularda müdahale eden İsrail’e tepki büyüyor.

İsrail ordusunun, Gazze’ye insanî yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu’na uluslararası sularda müdahale ederek 430 aktivisti alıkoyması dünya kamuoyunda tepkiyle karşılandı. BM, olaydan “derin endişe” duyduklarını açıklarken, Filistin Dışişleri Bakanlığı saldırıyı “savaş suçu” ve “tam anlamıyla deniz korsanlığı” olarak niteledi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Gazze’ye yönelik deniz ablukasını kırarak bölgeye insanî yardım ulaştırmayı amaçlayan Sumud Filosu’nun durdurulduğunu ve filoda bulunan 430 aktivistin İsrail’e götürüldüğünü duyurdu. Aktivistleri taşıyan gemilerin İsrail’e doğru seyir halinde olduğu ifade edilen açıklamada, Küresel Sumud Filosu aktivistlerinin İsrail’de ülkelerinin konsolosluk temsilcileriyle görüşebileceği ileri sürüldü.

Tam anlamıyla deniz korsanlığı

Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric, Gazze’ye insanî yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu’na İsrail ordusunun silahlı saldırısına ilişkin “durumdan çok endişeli” olduklarını ve bunun “uluslararası hukuka tam saygı gösterilerek yapılan bir şeye benzemediğini” belirtti. Dujarric, “Durumdan endişeliyiz, gemideki herkesin güvenliği konusunda çok endişeliyiz, korunmaları ve güvende tutulmaları gerekiyor, açık denizlerde uluslararası hukuka saygı gösterilmelidir” dedi. Filistin Dışişleri Bakanlığı ise, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik ablukayı kırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu’na uluslararası sularda saldırarak aktivistleri alıkoymasını “savaş suçu” ve “tam anlamıyla deniz korsanlığı” şeklinde niteledi.

İsrail, filonun Gazze mesajından korkuyor

İsrail’in Gazze’ye yönelik ablukayı kırarak insanî yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu’na uluslararası sularda düzenlediği saldırının, Tel Aviv yönetiminin yaşanan insanî krize ilişkin artan uluslararası görünürlükten duyduğu derin endişe ve korkuyu yansıttığı belirtildi. Haaretz gazetesinde yayınlanan “İsrail, Gazze’ye giden küçük sivil yelkenli teknelerden neden bu kadar korkuyor?” başlıklı yazıda, Küresel Sumud Filosu’nun asıl gücünün “hükümetlerin yaşanan felaketi bir rutin haline getirmek için daha fazla çaba sarf ettiği bir dönemde, dikkatleri zorunlu olarak yeniden Gazze’ye çekebilme becerisinde yattığına” işaret edildi.

Okunma Sayısı: 209
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Korsan İsrail’i durdurun

    Gazze’de kıtlık tehlikesi

    Türkiye şoklara hazır değil

    Genç işsizliği büyüyor

    İktidar mevcut anayasaya da uymuyor

    Prof. Dr. Üşümezsoy: 6’ya yakın deprem olabilir

    İtalya kadar olamadık mı?

    Cezaevleri doldu taştı

    BM’den Ukrayna için yeni çağrı

    Sürece güven kalmadı

    İsrail Küresel Sumud Filosu'ndaki aktivistlerin tamamını alıkoydu

    İfadenin hapisle karşılanması kabul edilemez

    Ahlaksız provakatör Sumud aktivistlerini provake etmeye çalıştı

    Japonya'nın güneybatı açıklarında 5,9 büyüklüğünde deprem

    "Bu savaşı çok kısa sürede sona erdireceğiz"

    Malatya Battalgazi'de 5,6 büyüklüğünde deprem

    Türkiye’nin AB üyeliğine destek

    Amerikalılar da İran savaşına karşı

    Uygur soykırımı neden görülmüyor?

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Prof. Dr. Üşümezsoy: 6’ya yakın deprem olabilir
    Genel

    Türkiye şoklara hazır değil
    Genel

    Gazze’de kıtlık tehlikesi
    Genel

    28 Şubat’tan bu yana neyi kaybettik
    Genel

    İktidar mevcut anayasaya da uymuyor
    Genel

    Korsan İsrail’i durdurun
    Genel

    Genç işsizliği büyüyor
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.