Korsan İsrail’i durdurun

Gazze’ye insanî yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu’na uluslararası sularda müdahale eden İsrail’e tepki büyüyor.

İsrail ordusunun, Gazze’ye insanî yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu’na uluslararası sularda müdahale ederek 430 aktivisti alıkoyması dünya kamuoyunda tepkiyle karşılandı. BM, olaydan “derin endişe” duyduklarını açıklarken, Filistin Dışişleri Bakanlığı saldırıyı “savaş suçu” ve “tam anlamıyla deniz korsanlığı” olarak niteledi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Gazze’ye yönelik deniz ablukasını kırarak bölgeye insanî yardım ulaştırmayı amaçlayan Sumud Filosu’nun durdurulduğunu ve filoda bulunan 430 aktivistin İsrail’e götürüldüğünü duyurdu. Aktivistleri taşıyan gemilerin İsrail’e doğru seyir halinde olduğu ifade edilen açıklamada, Küresel Sumud Filosu aktivistlerinin İsrail’de ülkelerinin konsolosluk temsilcileriyle görüşebileceği ileri sürüldü.

Tam anlamıyla deniz korsanlığı

Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric, Gazze’ye insanî yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu’na İsrail ordusunun silahlı saldırısına ilişkin “durumdan çok endişeli” olduklarını ve bunun “uluslararası hukuka tam saygı gösterilerek yapılan bir şeye benzemediğini” belirtti. Dujarric, “Durumdan endişeliyiz, gemideki herkesin güvenliği konusunda çok endişeliyiz, korunmaları ve güvende tutulmaları gerekiyor, açık denizlerde uluslararası hukuka saygı gösterilmelidir” dedi. Filistin Dışişleri Bakanlığı ise, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik ablukayı kırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu’na uluslararası sularda saldırarak aktivistleri alıkoymasını “savaş suçu” ve “tam anlamıyla deniz korsanlığı” şeklinde niteledi.

İsrail, filonun Gazze mesajından korkuyor

İsrail’in Gazze’ye yönelik ablukayı kırarak insanî yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu’na uluslararası sularda düzenlediği saldırının, Tel Aviv yönetiminin yaşanan insanî krize ilişkin artan uluslararası görünürlükten duyduğu derin endişe ve korkuyu yansıttığı belirtildi. Haaretz gazetesinde yayınlanan “İsrail, Gazze’ye giden küçük sivil yelkenli teknelerden neden bu kadar korkuyor?” başlıklı yazıda, Küresel Sumud Filosu’nun asıl gücünün “hükümetlerin yaşanan felaketi bir rutin haline getirmek için daha fazla çaba sarf ettiği bir dönemde, dikkatleri zorunlu olarak yeniden Gazze’ye çekebilme becerisinde yattığına” işaret edildi.