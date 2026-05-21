"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 MAYIS 2026 PERŞEMBE - YIL: 57

Hatay Antakya'da ev ve yol çöktü: 2 kişi öldü

21 Mayıs 2026, Perşembe 10:36
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde sağanak sebebiyle çöken evdeki 1 kişi ile çöken yoldan düşen otomobilin sürücüsü öldü, istinat duvarının çökmesi sonucu ise 5 araç hasar gördü.

Kentte akşam saatlerinde başlayan sağanak gece etkisini artırdı. Yağış sebebiyle Hacı Ömer Alpagot Mahallesi'nde yamaçta bulunan bir ev yola doğru çöktü.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. 3 kişinin kurtarıldığı enkazda 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Öte yandan kentteki Reyhanlı-Antakya kara yolu, Narlıca Kavşağı, Antakya-Samandağ yolunun Orhanlı mevkisi, Kavaslı Mahallesi Altgeçidi ve Kisecik EXPO yolu geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Dere yatağına düşen otomobilin sürücüsü öldü

Gece saatlerinde etkili olan sağanak sebebiyle Defne-Samandağ çevre yolu Subaşı Üst Geçidi yakınlarında yolda çökme meydana geldi.

Bu sırada seyir halindeki Nedim Habeşoğlu idaresindeki 31 FH 207 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yolun kenarındaki dere yatağına düştü.

Olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, araçta sıkışan sürücüsü Habeşoğlu'nun olay yerinde öldüğünü belirledi.

Habeşoğlu'nun cenazesi, Defne Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İstinat duvarı çöktü, 5 araç hasar gördü

Antakya ilçesi Bağrıyanık Mahallesi'nde ise sağanak sebebiyle bir yolun istinat duvarı çöktü.

Çökme sebebiyle 5 araç hasar gördü.

Mahalle sakinlerinden Hamza Çeker, gazetecilere, yolun daha önce de çöktüğünü söyledi.

Yolun çok kez yapıldığını ancak yine çöktüğünü belirten Çeker, "Sağanak şiddetliydi fakat biz bu kadarını tahmin etmiyorduk. Şu anda 5 aracımız sıkıntılı ve ciddi zararlarımız var." dedi.

Öte yandan ilçede, bazı ev ve iş yerlerini de su bastı, evlerinde mahsur kalan vatandaşları itfaiye ekipleri kurtardı.

Köprünün bir bölümü çöktü

Antakya-Samandağ çevre yolu üzerindeki Karaçay Köprüsü'nün bir bölümünde çökme meydana geldi.

Bölgede trafik tek yönlü sağlanıyor.

Samandağ ilçesinde de sağanak sebebiyle bazı araçlar Çevlik Sahili'ne sürüklendi.

AA

Okunma Sayısı: 300
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Küresel Sumud Filosu aktivistlerinin bugün İstanbul'a gelmesi planlanıyor

    İnci kefallerinde tatlı sulara göç dönemi

    USS Nimitz uçak gemisini Karayipler'e konuşlandırdı

    ABD'li siyasetçiler: İğrenç ve insanlık dışı

    Ben-Gvir'a "Nazi" benzetmesi

    Almus Barajı'nda su seviyesinin beklenenden fazla artması riskine karşı önlem alındı

    İsrail Sumud Filosu'ndaki aktivist Mecid Bağçivan'ı plastik mermi ile yaraladı

    Hatay Antakya'da ev ve yol çöktü: 2 kişi öldü

    Korsan İsrail’i durdurun

    Gazze’de kıtlık tehlikesi

    Türkiye şoklara hazır değil

    Genç işsizliği büyüyor

    İktidar mevcut anayasaya da uymuyor

    Prof. Dr. Üşümezsoy: 6’ya yakın deprem olabilir

    İtalya kadar olamadık mı?

    Cezaevleri doldu taştı

    BM’den Ukrayna için yeni çağrı

    Sürece güven kalmadı

    İsrail Küresel Sumud Filosu'ndaki aktivistlerin tamamını alıkoydu

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Prof. Dr. Üşümezsoy: 6’ya yakın deprem olabilir
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    28 Şubat’tan bu yana neyi kaybettik
    Genel

    Türkiye şoklara hazır değil
    Genel

    İktidar mevcut anayasaya da uymuyor
    Genel

    Korsan İsrail’i durdurun
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Gazze’de kıtlık tehlikesi
    Genel

    Genç işsizliği büyüyor
    Genel

    Hatay Antakya'da ev ve yol çöktü: 2 kişi öldü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.