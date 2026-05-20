Sürece güven kalmadı

Çözüm sürecine ilişkin belirsizlikler sürerken kamuoyu desteği de günden güne eriyor. İktidarın demokratikleşmeye dönük hiçbir adım atmayışı tabandaki beklentiyi dibe çekti.

BirGün’ün haberine göre SAMER Saha Araştırmaları Merkezi, yaptığı anket çalışması sonrası “Türkiye Geneli Siyasal Gündem ve Seçmen Eğilimi Araştırması” başlıklı raporunu açıkladı. Rapora göre; “Mevcut diyalog tartışmalarını göz önünde bulundurarak, sürecin olumlu sonuçlanabileceğini düşünüyor musunuz?” sorusuna görüşmecilerin yüzde 21,8’i “Evet”, yüzde 26,5’i “Hayır”, yüzde 20,7’si “Kısmen”, yüzde 14,9’u “Kararsızım”, yüzde 12,3’ü “Fikrim Yok”, yüzde 3,8’i “Süreç Yok” cevaplarını verdi. “Yürüyen sürece duyduğunuz güveni 1’den 5’e kadar puanlamanızı istesek kaç puan verirsiniz?” sorusuna ise yüzde 22,9’u “Hiç Güvenmiyorum”, yüzde 23,2’si “Güvenmiyorum”, yüzde 25,9’u “Az güveniyorum”, yüzde 16,8’i “Güveniyorum”, yüzde 7,4’ü “Çok güveniyorum”, yüzde 3,8’i “Süreç yok” cevapları verildi.

