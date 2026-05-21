Türkiye şoklara hazır değil

Ekonomik krizin faturası hem reel sektör hem de vatandaş için ağırlaşıyor. Jeopolitik gerilimlerin artmasının da etkisiyle küresel ölçekte yeni bir finansal kriz ihtimali tartışılırken, hükümet kanadı küresel şok anlatısını öne çıkararak buna karşı gerekli adımların atıldığını belirtiyor.

Ekonomistlere göre ise Türkiye’nin yaşadığı kriz, dış risklerden bağımsız, uzun süredir devam eden politikalar ve üretim yapısı temelli problemlerden kaynaklanıyor. Türkiye’nin büyüyebilecek muhtemel küresel krize karşı hazırlıklı olmadığını vurgulayan ekonomistler, açıklanan tedbirlerin ise yetersiz olduğunu belirtti. Cumhuriyet’in haberine göre, Ekonomist Güldem Atabay küresel ekonominin kalıcı kırılmaların şekillendirdiği bir döneme girdiğini belirterek, yüksek faiz–yüksek maliyet–düşük büyüme denklemine zemin oluştuğunu ve Türkiye’nin bu dalganın tam merkezinde olduğunu vurguladı. Haber Merkezi

