Genç işsizliği büyüyor

Ekonomim yazarı Alaattin Aktaş, köşesinde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerini çarpıcı bir analizle ele alarak Türkiye’deki genç işsizliği ve “ev genci” problemine dikkat çekti.

Ev genci oranı alarm veriyor

Gençler ne işte, ne okulda

Aktaş, ekonomideki büyüme söylemlerine karşılık, 15-34 yaş grubundaki her 100 gençten 28’inin ne eğitimde ne de istihdamda olduğunu belirtti. Aktaş, genç işsizliğinin görmezden gelindiğini ifade ederek, “İhracat artmış, üretim yükselmiş olabilir; fakat milyonlarca genç ne okuyor ne çalışıyor” değerlendirmesinde bulundu.

Yazıda, 15-34 yaş grubundaki 24 milyon genç, üç alt grupta incelenerek şu verilere yer verildi: 15-24 yaş grubundaki 11,4 milyon gencin yüzde 23,6’sına denk gelen 2,7 milyonu boşta geziyor. 25-29 yaş grubundaki 6,4 milyon gencin yüzde 31,9’u (2 milyon kişi) ne okuyor ne çalışıyor. 30-34 yaş grubundaki 6,2 milyon nüfusta ise oran yüzde 33’e çıkıyor ve 2 milyon genç ne eğitimde ne istihdamda yer alıyor.

İstanbul-Mehtap Yükselten