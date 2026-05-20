BM’den Ukrayna için yeni çağrı

Birleşmiş Milletler (BM), dördüncü yılı geride bırakan Ukrayna’daki savaşın her gün daha ölümcül hale geldiğini belirterek, bu ülke ile Rusya arasındaki savaşı durdurmak için müzakerelerin daha fazla gecikmeden yeniden başlaması çağrısı yaptı.

BM Siyasî ve Barış İnşa İşleri ile Barış Operasyonları Dairesi Avrupa ve Orta Asya Bölümü Direktörü Kayoko Gotoh, dördüncü yılı geride bırakan Ukrayna’daki savaşın her gün daha ölümcül hale geldiğini söyledi. Gotoh, “Sadece geçen ay Ukrayna’da en az 238 sivil öldürüldü ve 1404 sivil yaralandı. Bu, Temmuz 2025’ten bu yana kaydedilen en yüksek aylık sivil kayıp sayısını temsil ediyor” dedi. BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisi kayıtlarına göre Şubat 2022’den bu yana Ukrayna’da 791’i çocuk en az 15 bin 850 sivilin öldürüldüğünü belirten Gotoh, yine 2 bin 752’si çocuk olmak üzere 44 bin 809 kişinin de yaralandığı bilgisini paylaştı. AA

