Gazze’de kıtlık tehlikesi

Filistin Bakanlar Kurulu Toplantısı’nın ardından yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) raporlarına göre Gazze Şeridi’nde nüfusun yaklaşık yüzde 77’sine denk gelen 1,6 milyon kişinin, insanî yardımlardaki azalma ve finansman yetersizliği yüzünden doğrudan kıtlık riskiyle karşı karşıya olduğu belirtildi. Dünya Merkez Mutfağı (World Central Kitchen-WCK) kuruluşunun mâlî baskılar sebebiyle Gazze’de günlük dağıttığı yemek sayısını 1 milyondan “yüz binler” seviyesine düşürdüğüne işaret edilen açıklamada, bunun sıcak yemeklere bağımlı binlerce ailenin durumunu daha da kötüleştireceği vurgulandı. Filistin hükümetinin açıklamasında Gazze’de temel hizmetlerin yeniden sağlanması ve insanî şartların iyileştirilmesi amacıyla uluslararası topluma acil ve koordineli hareket etme çağrısında bulunuldu. AA

