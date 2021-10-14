Kurz milletvekiliğine döndü

Hakkında yolsuzluk soruşturması başlatılan Avusturya Halk Partisi (ÖVP) Genel Başkanı ve eski Başbakan Sebastian Kurz, Meclis’te yemin ederek milletvekilliğine geri döndü.

ÖVP’nin Meclis Başkanlığını da yürüten Kurz, yemin öncesi yaptığı açıklamada, hem parti meclis başkanı olarak görevlerini sürdüreceğini hem de hükümete destek olmak için çalışacağını ifade etti. Kurz, muhalefetin kendisine yönelttiği “gölge başbakan” suçlamasına da karşı çıktı. Rüşvet, yolsuzluk ve güveni kötüye kullanma suçlamalarıyla hakkında başlatılan soruşturmada yer alan iddiaları bir kez daha reddeden Kurz, suçsuzluğunu ortaya çıkarmak için çalışacağını kaydetti. AA

Okunma Sayısı: 57

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.