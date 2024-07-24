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24 TEMMUZ 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 55

Kuzey Kore'nin çöp balonu bu kez Güney Kore başkanlık ofisi yerleşkesine düştü

24 Temmuz 2024, Çarşamba 12:41
Kuzey Kore'nin gönderdiği çöp balonlarından birinin Güney Kore Devlet Başkanlığı Ofisi yerleşkesine düştüğü bildirildi.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore, sınırda hoparlörle "Pyongyang karşıtı propaganda" yayınlarını sürdürürken, Kuzey Kore de çöp balonu göndermeye devam ediyor.

Güney Kore Devlet Başkanlığı Güvenlik Birimince yapılan açıklamada, Kuzey Kore'den gönderilen çöp balonlarının eş zamanlı takip edildiği, balonlardan birinin başkanlık ofisi yerleşkesine düştüğü ifade edildi.

İçinde ne olduğu bilinmediği için balonlara havada müdahale edilmesinin zor olduğu belirtilen açıklamada, ekiplerin balonun herhangi bir tehlike oluşturmadığını tespit ettiği aktarıldı.

"Çöp balonu" gerilimi

Güney Kore'de bulunan Kuzey Koreli sığınmacılar ve aktivistler, Pyongyang'ı eleştiren propaganda broşürleriyle dolu büyük balonları Kuzey'e yollamıştı.

Kuzey Kore ise buna cevaben mayıs sonundan itibaren 2 binden fazla çöp taşıyan balonu Güney Kore'ye göndermişti.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong, 16 Temmuz'da yaptığı açıklamada, sınırın kuzeyine "Pyongyang yönetimini eleştiren broşürler" göndermekle itham ettiği Güney Kore'yi yürüttüğü "kirli oyun" gerekçesiyle eleştirmişti.

Güney Kore'ye, sınırın kuzeyine "Pyongyang karşıtı bildiriler" gönderdiği için tepki gösteren Kim, "Güney Kore, kirli oyunları için çok büyük bir bedel ödemeye hazır olmalı." ifadesini kullanmışt​​​​​​​ı.

AA

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