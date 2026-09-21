Manisa'da Kur’an ziyafeti

Manisa’nın Kırkağaç ilçesine bağlı Ali Fakı Mahallesi’nde geleneksel köy hayrının 30’uncusu bugün düzenleniyor.

Saat 10.00’da başlayacak programda, Kur’an-ı Kerim ve ezan okuma yarışmalarında Türkiye ve dünya dereceleri bulunan hafız ve din görevlileri vatandaşlarla buluşacak. Programa Kur’an-ı Kerim okuma dünya birincisi Hafız Adem Bilgetay’ın yanı sıra Selman Kızmaz, Enes Özsoy, Ahmet Aybar, Ahmet Yüksel, Esat Tuna ve Mehmet Ali Özyaka katılacak. Ali Fakı Mahallesi Muhtarı Burhanettin Top, vatandaşları programa davet ederek, “Sizleri de aramızda görmekten onur duyarız” dedi. Top, vatandaşların Kur’an-ı Kerim ziyafetiyle buluşacağını söyledi. Adil Aka / İhsan Erdoğan - Manisa

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