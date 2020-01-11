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12 OCAK 2020 PAZAR - YIL: 50

Libya’da ateşkes girişimlerine ilişkin Putin'den açıklama

11 Ocak 2020, Cumartesi 23:01
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Libya’da taraflar arasında ateşkesin sağlanacağını umduklarını söyledi.

Putin, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Kremlin Sarayı’nda görüştü. Düzenlenen ortak basın toplantısında uluslararası ve bölgesel güncel meseleleri Merkel ile detaylı görüştüklerini belirten Putin, öncelikle Libya’daki durumu ele aldıklarını kaydetti.

Libya’da büyük ölçekli çatışmaların devam ettiğini ve terör faaliyetlerinin arttığını kaydeden Putin, ülkede ekonomik ve sosyal alandaki durumun da herkes için kötüleştiğini bildirdi.

Putin, tüm bunların sadece bölgedeki güvenlik ve istikrarı baltalamadığını, aynı zamanda Avrupa’yı da yasa dışı göç, kaçakçılık, silah ve uyuşturucunun yayılması bakımından olumsuz etkilediğini aktardı.

Libya’da Halife Hafter ve Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac arasındaki çatışmaların artık sona ermesinin önemli olduğunu vurgulayan Putin, “(Libya’da) ateşkesi sağlamak, ülke içindeki bölünmenin üstesinden gelmek ve birleşik devlet kurumlarının oluşturulması hedefiyle siyasi sürecin yeniden sağlanması için tedbirler almak önemlidir. Bu hedeflerin gerçekleşmesi için Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yarın itibarıyla Libya’da tarafların çatışmalara son vermesi için ortak açıklama yaptık.” diye konuştu.

Bir gazetecinin Libya’daki Rus paralı askerlerin sayısını ve varlığını doğrulayıp doğrulamadığını sorması üzerine Putin, “Eğer orada (Libya’da) Rus vatandaşları varsa bile onlar Rus devletinin çıkarlarını temsil etmiyor ve Rus devletinden para almıyorlar. Genel olarak bizim verilerimize göre Libya’da çatışma bölgesinde Suriye’nin İdlib bölgesinden gelen çok sayıda paralı asker var. Bu çok tehlikeli bir süreç. Biz Erdoğan ile de bu konuda konuştuk. Bizim anlaşmamızdan sonra çatışmaların kesilmesini, aynı zamanda Libya’ya Suriye dahil diğer çatışma bölgelerinden paralı asker gönderilmesinin sona ermesini umuyoruz.” şeklinde konuştu.

Erdoğan ile 8 Ocak’ta yaptığı çağrıya istinaden Libya’da bu geceden itibaren ateşkesin sağlanmasını beklediklerini aktaran Putin, “Bugün birkaç saat sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığımız çağrı gereği Libya’da çatışan tarafların ateşkesi sağlayacağını, çatışmaları durduracağını umuyoruz.” dedi.

Merkel’den Libya’daki ateşkese destek

Alman Başbakan Merkel ise Erdoğan ile Putin’in Libya’da ateşkes çağrısını olumlu bulduğunu belirterek, “Bu, (Libya meselesi ile ilgili) Berlin süreci üzerinde yapılan çalışmaların ilk adımı olabilir. Yakında Berlin’de bir konferans düzenleme konusunda görüş birliğindeyiz. Türkiye ve Rusya’nın çabalarının başarılı olacağını umuyoruz.” şeklinde konuştu.

Libya’daki barış sürecinin Birleşmiş Milletler himayesinde gerçekleşmesi gerektiğini vurgulayan Merkel, "Nihayetinde, bu durum Libya'daki taraflara egemen ve barışçıl bir ülke kurma fırsatı verecek.” diye konuştu.

Merkel, Serrac ve Hafter’in çözüm sürecine aktif olarak katılması gerektiğini de dile getirdi.

Öte yandan İran’ın Ukrayna yolcu uçağını kazara vurması ile ilgili olarak yaptığı açıklamayı da değerlendiren Merkel, İran’ın sorumluluğu üstlenmesinin iyi bir şey olduğunu belirtti. Merkel, “Şimdi ölen yolcuların ülkeleriyle olayı tam olarak araştırmak ve çözmek için bütün tedbirlerin alınacağını umuyorum.” dedi.

Merkel, söz konusu "dramatik" olayın tarafsız bir şekilde soruşturulmasının önemli olduğunu vurguladı.

AA

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