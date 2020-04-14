Libya'da Hafter milisleri hükümete saldırdı: 8 ölü

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti, başkent Trablus'un batısındaki bir güvenlik noktasına, Hafter'e bağlı milislerin SİHA saldırısı sonucu 8 kişinin öldüğünü duyurdu.
Libya'nın Birleşmiş Milletler nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), başkent Trablus'Un batısındaki bir güvenlik noktasına, Halife Hafter'e bağlı milislerin insansız hava araçlarıyla (SİHA) düzenlediği saldırıda 8 kişinin öldüğünü açıkladı.
GÜVENLİK KONTROL NOKTASINA SALDIRI
Hükümet güçlerinin yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu Sözcüsü Mustafa el-Mecei, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hafter'e bağlı milislerin Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait SİHA ile başkentin batısındaki Şakşuk bölgesinde bir kontrol noktasına hava saldırısı düzenlediğini söyledi.
8 KİŞİ ÖLDÜ
Saldırıda güvenlik noktasında bulunan hükümet güçlerine bağlı bir tugaydan 8 kişinin öldüğünü belirten Mucie, SİHA'nın Hafter milislerinin kontrolündeki Cufra Hava Üssü'nden havalanmış olma ihtimali üzerinde durduklarını ifade etti.