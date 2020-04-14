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14 NİSAN 2020 SALI - YIL: 51

Libya'da Hafter milisleri hükümete saldırdı: 8 ölü

14 Nisan 2020, Salı 16:37
Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti, başkent Trablus'un batısındaki bir güvenlik noktasına, Hafter'e bağlı milislerin SİHA saldırısı sonucu 8 kişinin öldüğünü duyurdu.

Libya'nın Birleşmiş Milletler nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), başkent Trablus'Un batısındaki bir güvenlik noktasına, Halife Hafter'e bağlı milislerin insansız hava araçlarıyla (SİHA) düzenlediği saldırıda 8 kişinin öldüğünü açıkladı. 

GÜVENLİK KONTROL NOKTASINA SALDIRI

Hükümet güçlerinin yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu Sözcüsü Mustafa el-Mecei, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hafter'e bağlı milislerin Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait SİHA ile başkentin batısındaki Şakşuk bölgesinde bir kontrol noktasına hava saldırısı düzenlediğini söyledi. 

8 KİŞİ ÖLDÜ

Saldırıda güvenlik noktasında bulunan hükümet güçlerine bağlı bir tugaydan 8 kişinin öldüğünü belirten Mucie, SİHA'nın Hafter milislerinin kontrolündeki Cufra Hava Üssü'nden havalanmış olma ihtimali üzerinde durduklarını ifade etti.  

Etiketler: Libya, Hafter milisleri, hükümet, saldırı
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