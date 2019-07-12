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12 TEMMUZ 2019 CUMA - YIL: 50

Libya, Trablus'ta bulunan Fransız füzelerine ilişkin açıklama bekliyor

12 Temmuz 2019, Cuma 15:38
Libya hükümeti, Fransa'nın kendisine ait olduğunu kabul ettiği Trablus'un güneyinde bulunan füzelere ilişkin açıklama istedi.

Libya'da uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), Trablus'un güneyinde Halife Hafter'e bağlı güçlerin kullandığı bir üste çıkan ve Fransa'nın kendisine ait olduğunu kabul ettiği füzelere ilişkin Paris'ten açıklama talep etti.

Libya'nın doğusundaki silahlı lider Halife Hafter'in geçen haftalarda hezimete uğrayarak kaçtığı Giryan kentinden çıkan Javelin füzelerinin, Fransa'nın kendine ait olduğunu itiraf etmesine ilişkin tartışmalar devam ediyor.

UMH Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Muhammed Tahir Siyala, Fransız mevkidaşı Jean-Yves Le Drian'dan füzelerin "ne zaman, ne şekilde Hafter güçlerine ulaştırıldığını derhal açıklamasını" talep etti.

Siyala, "Paris'in Trablus'taki uluslararası meşruiyete sahip tek temsilci UMH'yi desteklediği yönündeki açıklamalarına ters biçimde Fransa'dan Libya'ya gelen silahların miktarını" açıklamasını istedi.

BAE, ABD yapımı silahlarla ilişkisini reddetmişti

Libya'da General Halife Hafter'e bağlı güçlere ait bir kampta geçen ay bulunan füzelerin Fransa'ya ait olduğu ortaya çıkmış, Fransa Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Javelin füzelerinin Fransız devletine ait olduğu kabul edilmişti.

Fransa Savunma Bakanlığınca, ABD'den satın alındığı belirtilen füzelerin, terörle mücadelede kullanılmasının hedeflendiği, bu füzelerin Libya'da herhangi birine verilmediği ancak Libya içinde savaşan birliklerinin envanterinden kaybolduğunu ileri sürmüştü.

Ancak açıklamada, Fransız birliklerinin bu füzeleri ne şekilde kaybettiğine ilişkin herhangi bir detay paylaşılmamıştı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ise Libya'da Hafter güçlerinin yakın zamanda kaybettiği Giryan kentinde ortaya çıkan ABD yapımı silahlarla ilişkisini reddetmişti.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Farhan Haq, Libya'ya 2011'den beri silah ambargosu uygulayan BM Güvenlik Konseyi (BMGK) kararını hatırlatarak, BMGK yaptırım komitesine, ambargo ihlallerine ilişkin ihtiyaç duyulan bilgileri sağlama noktasında iş birliği çağrısında bulundu.

AA

Etiketler: Libya, Fransa, füze, Trablus
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