Lübnan'da protestocular bakanlık binasını bastı

Siyasi ve ekonomik krizin pençesindeki Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bir grup protestocu, Sosyal İşler Bakanlığı binasını bastı.

Ekonomik krizle boğuşan ülkede, hükümetin kurulmasına rağmen yerel para biriminin dolar karşındaki değer kaybı sürüyor. Dolar yeni bir rekor kırarak 25 bin 100 Lübnan lirasını geçti. Bakanlık binasına girdikten sonra toplantı odasına yönelen eylemciler, Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın duvarda asılı fotoğrafını kaldırdı. Göstericiler Avn'ın fotoğrafını çerçevesinden çıkararak bunun yerine '17 Ekim Devrimcileri' yazılı Arapça bir pankart yerleştirdi. Lübnan lirasının dolar karşısında değer kaybetmesiyle hayatın artık çekilmez olduğu yönünde tepkilerini dile getiren öfkeli grup, koşulların ülkeyi hızlı bir ekonomik çöküşe doğru sürüklediğini belirten ifadeler kullandı. Ayrıca protestocular, bakanlığa, yoksul ailelerin aylık mali yardım almasını sağlayan karneleri dağıtmadaki 'aşırı yavaşlığı' nedeniyle tepki gösterdi. "Kamu parasını gasp edenler reform yapamaz" "Dibe vurduk. İşler daha kötüye gidemez" sloganları atan göstericiler polisin müdahalesiyle bakanlık binasından çıkarıldı. Euronews Türkçe

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