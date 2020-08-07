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7 AĞUSTOS 2020 CUMA - YIL: 51

Lübnan patlamada dış müdahale ihtimalini araştırıyor

07 Ağustos 2020, Cuma 14:08
Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Beyrut patlamasında, ihmal, kaza veya olası dış müdahale ihtimallerinin araştırıldığını açıkladı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Beyrut limanındaki depo patlamasıyla ilgili soruşturmanın başladığını açıkladı.

Avn patlamayla ilgili açıklamasında, "Nedeni henüz belirlenmedi. Bir roket, bomba veya başka bir eylemle dış müdahale olasılığı var. İhmal, kaza veya olası dış müdahale ihtimalleri araştırılıyor" ifadelerini kullandı.

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm Beyrut'u sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti.

Etiketler: Lübnan, patlama, dış müdahele
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