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17 HAZİRAN 2026 ÇARŞAMBA - YIL: 57

Yine faizci kazandı

16 Haziran 2026, Salı 21:14
Merkez Bankası, yılın dördüncü faiz kararını yüzde 37 olarak açıkladı. Döviz kurunu baskılamak için yüksek tutulan oranlar sanayiyi ve ticareti daralttı.

Faizde Arjantin’i solladık
Bu nasıl faizle mücadele?
Faize para dayanmıyor

 

Türkiye dünyada en yüksek faiz veren ülke sıralamasında ikinci. Sıralamada Venezüella yüzde 59 ile birinci olurken üçüncü sırada yüzde 35 ile Zimbabwe yer aldı. Yüksek faiz Hazine borçlanmalarında da maliyetleri artırdı. Yeni borçlanmalarda oran yüzde 41’in üzerine çıktı. Böylece enflasyonla mücadelede yüksek faturalar ödemek zorunda kalan vatandaşın gelecek dönemde de emeğinin faize gideceği netleşti.

Karar’ın haberine göre, düşük maaşlarla ayakta kalmaya çalışan asgarî ücretlinin kazancı 5 ayda enflasyon karşısında 4 bin 663 lira, en düşük emekli aylığı da aynı sürede 3 bin 322 lira eridi. Bütçeden faize giden kaynak ise günlük ortalamada 8 milyar liranın üzerine çıktı. Paradan para kazananlar aynı süreçte faizdeki her bir 100 lirası için bin 500 lira para aldı. TÜİK, mayıs ayı verileri en çok kazandıran yatırım aracının ‘faiz’ olduğunu açıkladı. Uzmanlar, üretmeden tüketen, borçla büyüyen, denk bütçeden uzaklaşan bir ekonomide faizin uzun bir süre daha düşmeyeceğini kaydetti.

Haber Merkezi

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