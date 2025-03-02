"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 MART 2025 PAZAR - YIL: 56

Macron'dan Zelenskiy'e "sükunet" çağrısı

02 Mart 2025, Pazar 09:54
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Beyaz Saray'da tartışan ABD Başkanı Donald Trump'ı ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'yi "sükunete" çağırarak, "Ukrayna'yı terk ederek adil ve kalıcı barış sağlanamaz." ifadesini kullandı.

Macron, ulusal gazetelere verdiği röportajda, Ukrayna'ya ilişkin son gelişmeleri değerlendirdi.

Beyaz Saray'da tartışan Trump'ı ve Zelenskiy'yi "sükunete ve saygılı olmaya" çağıran Macron, "İlerlemek ve insanlar arasındaki yanlış anlaşılmaları gidermek adına stratejik ve özel bir görüşme yapılması daha iyi; tanıkların önünde değil." dedi.

Macron, ABD'lilerin kaderinin, Ukraynalıların yanında olmaktan geçtiğini belirterek, Washington'un Ukrayna üzerinden elini çekmesinin ABD'nin çıkarına olmayacağı değerlendirmesinde bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanı, Ukrayna için güvenlik garantileri olmadan ateşkes imzalandığı takdirde ABD'nin, Rusya ve Çin'e karşı "jeostratejik caydırıcılık" kapasitesini kaybedeceğini savundu.

Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin durdurulmadığı takdirde, bir sonraki adımının Moldova veya Romanya'ya kadar gitmek olacağını belirterek, "Hepimiz barışı sağlamak konusunda mutabıkız ancak Ukrayna'yı terk ederek adil ve kalıcı barış sağlanamaz." ifadesini kullandı.

Önemli yatırımlarla Avrupa'nın savunma alanında bir "uyanış" yaşamasını isteğini vurgulayan Macron, "Sınırlarımızda üst düzey silahlı ve saldırgan bir Rusya var. Terör eylemleri yapıyor, bizde (Fransa'da) ve Avrupa'da büyük çaplı dezenformasyon kampanyaları yürütüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Macron, yanlış düşman edinilmemesi gerektiğini belirterek, "Güvenliğimiz söz konusu." dedi.

Ne olmuştu?

ABD Başkanı Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy arasında Oval Ofis'te yapılan görüşmede tartışma yaşanmış, bunun üzerine daha önceden planlanan ortak basın toplantısı iptal edilmiş ve Zelenskiy Beyaz Saray'dan ayrılmıştı.

Tartışma sırasında Trump, Ukrayna liderinin tutumunu eleştirirken, Zelenskiy de ülkesine yönelik destek beklentisini dile getirmişti.

Tartışma üzerine, imzalanacağı duyurulan nadir toprak elementleri anlaşması da imzalanmamıştı.

Başkan Trump, Oval Ofis'teki hararetli tartışmanın ardından Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Zelenskiy'nin barışa henüz hazır olmadığını savunmuştu.

Zelenskiy de Fox News'a verdiği mülakatta Trump'tan özür dileyip dilemeyeceği yönündeki soruya karşılık, özür dilemesini gerektirecek yanlış bir şey yapmadığını ifade etmişti.

AA

Okunma Sayısı: 228
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Macron'dan Zelenskiy'e "sükunet" çağrısı

    Ukrayna, İngiltere ile kredi anlaşması imzaladı

    ABD Gazze'deki ateşkes anlaşmasının Ramazan boyunca uzatılması planını onayladı

    ABD'den İsrail'e 3 milyar dolarlık yeni silah satışı

    İftar sofralarında israfa yer kalmasın

    Hatay'daki feci kazada işçi servisi tıra çarptı: 6 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

    La Reunion Adası'nda Garance Kasırgasında ölü sayısı 4'e çıktı

    Trump'tan "özür dilemeli"

    Yanlış bir şey yaptığını düşünmüyor

    Ankara'da yatak fabrikasında yangın

    Avrupalı bazı liderlerden Zelenskiy'ye destek

    "Buna izin veremem"

    İsrail'in bombaladığı camilerin enkazında ilk teravih namazı

    Şam'da kalan son Yahudilerden "Suriyeliyiz" mesajı

    Süreç Meclis zemininde yürütülmeli
    📷

    Ankara’da 56. Yıl heyecanı - Yeni Asya’nın 56. yılında İstikamet ve sadakat vurgusu

    Uysal: PKK zaten bitmişti

    Mülâkat mağduru öğretmenler için kanun teklifi

    İslamiyet ve sinema

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ramazan’da Kur’ân ve tefsir okumak
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    Kadından peygamber gelmiş midir?
    Ahmet BATTAL

    Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi – Nereden nereye? -2
    Risale-i Nur'dan

    Ramazan orucu, hakikî ve halis bir şükrün anahtarıdır
    Mehtap Yıldırım Yükselten

    Tekne orucu ne demek?
    Ali FERŞADOĞLU

    Ahirzamanın yangınından kurtaracaklarımız
    Faruk ÇAKIR

    Medine’de verilen mesaj
    Mehmet KARA

    Hür olmayan ülke
    Rafet Özcan

    Dünya kavgaya değmez

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.