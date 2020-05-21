Mavi Marmara sanığı bakan oldu

Mavi Marmara dâvâsında yargılanan dönemin İsrail Genelkurmay Başkanı Ashkenazi 10 yıl sonra İsrail Dışişleri Bakanı oldu.

İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi, Mavi Marmara dâvâsını düşürmeden önce Ashkenazi hakkında yakalama kararı çıkarmıştı. İsrail’de 2018 yılında başlayan ve 3 kez erken seçime sebep olan hükümet krizi geçtiğimiz gün çözüldü. Liderler Benyamin Netanyahu ile Benny Gant’ın anlaşmasıyla aylar sonra kurulabilen koalisyon hükümeti göreve başladı. Koalisyonun ortağı Mavi-Beyaz ittifakının iki numaralı ismi olan Gabi Ashkenazi kabineye dışişleri bakanı olarak girdi. İsrail komandoları, 31 Mayıs 2010 günü abluka altındaki Gazze şeridine insanî yardım ulaştırmak isteyen Mavi Marmara Gemisi’ne saldırmıştı.

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