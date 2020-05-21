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21 MAYIS 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

Mavi Marmara sanığı bakan oldu

21 Mayıs 2020, Perşembe
Mavi Marmara dâvâsında yargılanan dönemin İsrail Genelkurmay Başkanı Ashkenazi 10 yıl sonra İsrail Dışişleri Bakanı oldu.

İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi, Mavi Marmara dâvâsını düşürmeden önce Ashkenazi hakkında yakalama kararı çıkarmıştı. İsrail’de 2018 yılında başlayan ve 3 kez erken seçime sebep olan hükümet krizi geçtiğimiz gün çözüldü. Liderler Benyamin Netanyahu ile Benny Gant’ın anlaşmasıyla aylar sonra kurulabilen koalisyon hükümeti göreve başladı. Koalisyonun ortağı Mavi-Beyaz ittifakının iki numaralı ismi olan Gabi Ashkenazi kabineye dışişleri bakanı olarak girdi. İsrail komandoları, 31 Mayıs 2010 günü abluka altındaki Gazze şeridine insanî yardım ulaştırmak isteyen Mavi Marmara Gemisi’ne saldırmıştı.

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  • feyzullah ayhan

    21.5.2020 03:12:21

    "Giderken bana mı sordunuz" "Orta doğuda en büyük dost ve müttefikimiz israildir" sözleri bize ayrıca boyunda taşınan,siyonizmin en büyük devlet tasmasını da hatırlatmıyor mu?10 masum ,iyi niyetli,sadece masumlara destek vermek amacıyla mavi marmarada ve milletler arası sularda insanımız katledilirken siyonizme NATO nezdinde askeri büro açma izni ile OECD'ye üye olma yolunu açmadık mı?Analar evlatlarına ağıt yakarken gemicikler katarıyla belki de hali hazırda da aşdot limanına mal taşımadık mı?Katil siyonistlerin mahkemesinden vaz geçip mahkemeyi düşürmedik mi?benim ami anadolu insanım bunlardan ne anlar?Bütün bunlar olurken israil , ölüm emrini veren katili bakan yapmış çok mu sizce?

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