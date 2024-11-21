Mehmet Öz Trump’ın sağlık hizmetleri adayı

ABD’nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Türk kalp cerrahı doktor Mehmet Öz’ü, federal sağlık hizmetleri Medicare ve Medicaid’in direktörlüğüne aday gösterdiğini açıkladı.

ABD’nin ciddî sağlık kriziyle karşı karşıya olduğunu ve bu sorunlarla baş etme noktasında Öz’den daha nitelikli bir doktorun bulunmadığını belirten Trump, Öz’ün Amerikan sağlık sistemi içindeki birçok sorunu çözebileceğini vurguladı. Senatonun onaylaması hâlinde Öz, bu göreve getirilecek ilk Türk olacak. ABD'nin Ohio eyaletinin Cleveland şehrinde 11 Haziran 1960'ta dünyaya gelen Öz, Harvard Üniversitesinden mezun oldu. Öz, Pensilvanya Tıp Fakültesinde ve Wharton İşletme Fakültesinde öğrenim gördü. AA

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