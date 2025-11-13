Mekke'nin güneyinde sel meydana geldi

Suudi Arabistan'ın Mekke şehrinin güneyinde dünden beri devam eden yağışlar sele sebep oldu.

Suudi Arabistanlı sosyal medya kullanıcılarının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Mekke'nin güneyindeki Deffak ve Umm ez-Zelle beldelerinde dünden beri devam eden yağışların sele yol açtığı ifade edildi. Paylaşımda, Deffak-Umm ez-Zelle yolunda ve yol yakınındaki geniş alanda sel sularının görüntüsüne yer verildi. Yağışlar ve sel sonucunda ölüm, yaralanma veya hasar olup olmadığına dair bilgi verilmedi. AA

Okunma Sayısı: 178

