Kriz dönemlerinde iş ahlâkı da bozuluyor

Türkiye İktisadî Girişim ve İş Ahlâkı Derneği tarafından “İş Ahlâkında İyi Örnekler” temasıyla Fatih Belediyesi Neslişah Sultan Kültür Merkezi’nde bu yıl onuncusu düzenlenen Türkiye İş Ahlakı Zirvesi’nin sonuç bildirgesi yayınlandı.

Bildirgede, “Ekonomik zorlukların yaşandığı dönemlerde iş ahlakına aykırı davranışlara daha fazla eğilimin ortaya çıkması söz konusu olabilmektedir. Kriz ve zorluk dönemlerinde iyi ve güzel örneklerin daha fazla gündemde olmasına her zamankinden daha fazla ihtiyacımız olduğu açıktır. Karamsarlık oluşturan ve aslında adeta kötülük baskınmış gibi oluşan algıyı tersine çevirecek bir haber ve iletişim politikası medyanın ana ekseni olarak düşünülmelidir. Kötülük ve olumsuzluğun değil, iyiliğin nasıl artırılabileceği ve yaygınlaştırılabileceği konusundaki çalışma ve çabalara ilişkin fikir geliştirme süreçlerine katkının herkesin bireysel sorumlulukları arasında yer aldığı göz ardı edilmemelidir” ifadeleri kullanıldı. AA

