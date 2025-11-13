Hukukçular: Çelişkiler var, ikna edici değil

İBB iddianamesini değerlendiren hukukçular, iddianamede yer alan delillerin büyük bölümünün yorum ve itirafçılara dayandığını, somut delil zincirinin kurulmadığını vurguladı.

İBB iddianamesi tamamlandı: 3900 sayfa, İmamoğlu için 828-2352 yıl hapis talebi - Özel'den ilk değerlendirme

İBB iddianamesini değerlendiren hukukçular, dosyadaki çelişkilere dikkat çekti. İddianamedeki ‘rüşvet gelirlerine’ odaklanan hukukçular, öne sürülen gelirlerin kişisel zenginleşme için mi yoksa ‘CHP’yi ele geçirmek’ için mi kullanılacağının net belirtilmediğini ifade etti.

Hukukçular, “Örgüt içi faaliyetler için gösterilen delillerin başında HTS kayıtları var. Bu da örgüt içi bağın telefon irtibatıyla delillendirilmesi anlamına geliyor. Gazetecilerin, iş insanlarının, belediye çalışanlarının işten kaynaklı zorunlu temaslarının ‘örgüt içi irtibat’ gibi değerlendirilmesi ikna edici bulunmayabilir” tespitini yaptı. Gazeteci ve Nefes yazarı Deniz Zeyrek, yaklaşık 4 bin sayfalık İBB iddianamesine ilişkin olarak hukukçuların tespitlerini paylaştı.

“Rüşvet fonuyla siyaset” iddiası

Zeyrek’in yazısından ilgili bölümde, “Rüşvet gelirlerinin nerede kullanıldığına dair farklı suçlamalar söz konusu. Kimi yerlerde siyasî amaçlarla (kampanya giderleri, parti içi rekabet, medya ilişkileri, aday belirlenme gibi) kullanıldığı, kimi yerlerde kişisel çıkar için kullanıldığı anlatılıyor. Rüşvet gelirleri kişisel zenginleşme için mi yoksa parti içi faaliyetler için mi kullanılmış, net bir ayrım yapılamıyor. İddianamede 44 yerde “değerlendirilmektedir” sözcüğü kullanılmış. “Ticarî hayatın olağan akışına aykırılık” gibi yorumlar da hayli fazla. Bu da şüphe-delil-suç zincirinin yeteri kadar kurulmadığını düşündürüyor.” İddianamede özetle, “İmamoğlu liderliğinde bir suç örgütü var. Suç işleyerek sermaye biriktiren bu örgüt, zenginleşmek dışında iki amaç taşıyor: Parayla CHP’yi ele geçirmek ve İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığı için fon oluşturmak” deniyor.

“Tasfiye operasyonu!”

Halk TV yazar ve gazeteci Fikret Bila, İBB iddianamesi ile ilgili, “Bu bir tasfiye operasyonu. İktidar cumhurbaşkanlığı seçimini kazanma ihtimali yüksek olduğu için İmamoğlu’nu tasfiye edecek her yolu deniyor. Davalardan İmamoğlu’nu siyasetten tasfiye edecek bir mahkûmiyet çıkmazsa düşüncesiyle üniversite diplomasını iptal ederek işi garantiye almak istediler.

Aynı şekilde yine cumhurbaşkanlığı seçimini kazanma şansı yüksek olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a da gözdağı veriyorlar. İktidar, cumhurbaşkanlığı seçimini kazanabilmek için kendine göre yol temizliği yapıyor. Bu konuda kararlı” diye yazdı.

İddianamedeki ‘ahtapot’ detayı

Cumhuriyet yazarı ve gazeteci Barış Pehlivan, “İddianamede 8 bin 542 kez adı geçen Ekrem İmamoğlu için kullanılan bir kelime var: Ahtapot. Teze göre, Ekrem İmamoğlu liderliğinde olan ve iddianamede 7 bin 955 kez geçen “örgüt”, tıpkı “ahtapotun kolları” gibi yapılanmış. Rastlantı olduğuna inanmak zor; savcılığın biri hatalı olmak üzere 4 kez iddianamede kullandığı benzetme olan ahtapot kelimesini, daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan duymuştuk” dedi. Haber Merkezi

Belediyecilik faaliyetleri suç sayılmış

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, “Şahsen pek çok dava dosyası gördüm, ama bazı belediyecilik faaliyetlerinin suç unsuru sayıldığı bir iddianameye ilk kez rastlıyorum. Bence en kestirme cevabı halk versin ve duruşmalar canlı yayınlansın” açıklamasını yaptı.

Demokrasi kurban ediliyor

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, “Ekrem İmamoğlu hakkında hazırlanan iddianame, hukukun değil siyasetin eseridir. Henüz mahkemeye bile sunulmadan ‘4 bin sayfalık suçlama’ manşetleriyle servis edilmesi, soruşturmanın gizliliğini, masumiyet karinesini ve yargının tarafsızlığını yerle bir etmiştir. Sandıkta yenemediklerini, yargı yoluyla tasfiye etmek isteyenler, hukuku araç, demokrasiyi kurban ediyorlar” ifadelerini kullandı.

İddianame açıklandı, borsa düştü

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’in, Ekrem İmamoğlu’nun iddianamesi hakkında gazetecilere bilgi verip, mahkemeye sunacağını açıklamasının ardından Borsa’da endeks, yüzde 3,71 gerileyerek 10.338,78 puana indi. Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 15,12 puan ve yüzde 0,14 artışla 10.804,15 puana çıktı. Toplam işlem hacmi 55,8 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,24 değer kaybederken holding endeksi yüzde 0,68 değer kazandı.

Aile boyu iddianame

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianameyi tamamladı. Soruşturmanın başlamasından 237 gün sonra hazırlanan 3742 sayfalık iddianamede Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 2 bin 352 yıla kadar hapis cezası istenirken, İmamoğlu’nun babası ve oğlu da şüpheli sıfatıyla yer aldı. İmamoğlu’nun babası ve oğlu hakkında adlî kontrol kararı alındı.

Gazeteciler de şüpheli olarak yer aldı

Şüpheliler Emrah Bağdatlı ve Murat Ongun ile gazeteciler Aslı Aydıntaşbaş, Hüseyin Soner Yalçın, Ruşen Çakır, Şaban Sevinç, Yavuz Oğhan ve Batuhan Çolak’a ait çok sayıda HTS kaydı bulunduğu belirtildi. Ankara - Anka

