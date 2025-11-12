Bahçeli: Uçak kazası dikkatle araştırılacak

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye'ye gelirken Gürcistan hava sahasında düşen TSK'ya ait C-130 tipi askeri kargo uçağıyla ilgili yazılı bir açıklama yayınladı.

Okunma Sayısı: 154

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.