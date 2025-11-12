Bahçeli: Uçak kazası dikkatle araştırılacak

12 Kasım 2025, Çarşamba 17:00
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye'ye gelirken Gürcistan hava sahasında düşen TSK'ya ait C-130 tipi askeri kargo uçağıyla ilgili yazılı bir açıklama yayınladı.
MSB: Düşen kargo uçağının enkazında incelemelere başlandı
MSB, şehit askerlerimizin kimlik bilgilerini paylaştı
Uçak kazası şehitlerimizin şehadet haberleri ailelerine ulaştırıldı
Bahçeli açıklamasında, kazaya ilişkin spekülatif iddialara karşı uyarıda bulundu ve titiz bir araştırma yapılacağını belirtti.
MHP lideri, "Bu elim ve feci olay elbette bütün yönleriyle incelenecek, her ihtimal dikkat ve titizlikle araştırılacaktır. Kalbi beklentimiz ve temennimiz de budur" ifadelerini kullandı.
Haber Merkezi
Okunma Sayısı: 154
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.