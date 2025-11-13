Gasp ettiğiniz enflasyon farkını iade edecek misiniz?

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, ülkenin bitmeyen, her geçen gün daha kesif hâle gelen bir ekonomik kriz ile karşı karşıya olduğunu belirtti.
Arıkan, “2024’te; 2025 yılı enflasyon beklentisini %25 olarak belirlenmişti, asgarî ücretli, memur, emekli başta olmak üzere milyonlarca vatandaşımızın maaşına bu tahmin üzerinden zam yapmıştı. Ama Merkez Bankası geçtiğimiz hafta bu beklentiyi %25’ten %33’e çekti! Şimdi; milyonlarca vatandaşımız adına sormak istiyorum; %25 üzerinden haklarını gasp ettiğiniz asgarî ücretlinin enflasyon farkını yıl bitmeden iade edecek misiniz? Gelecek yılın zam oranlarını açıklarken, %33 üzerinden mi zam vereceksiniz yoksa 2026 tahmini olan ve asla tutturamayacağınız %13 üzerinden mi vereceksiniz? Yoksa ‘Biz tahmin ederiz, siz yine bedel ödersiniz”’ mi diyeceksiniz?” diye sordu.
Ankara - Mehmet Kara
[email protected]