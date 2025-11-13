Yeneroğlu: Raşid Gannuşi serbest bırakılmalı

İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Tunus’un en saygın düşünürlerinden ve Nahda Hareketi lideri Raşid Gannuşi’nin derhal serbest bırakılması için Türkçe, Almanca, İngilizce ve Fransızca olarak hazırladığı acil çağrıyı yayınladı.

Gannuşi’ye destek çağrısı

Gannuşi, açlık grevinde Yeneroğlu, yaptığı açıklamada şunları söyledi: “İslâm dünyasının en saygın düşünürlerinden, Nahda Hareketi lideri Raşid Gannuşi, ömrünü demokrasi, özgürlük ve hukuk devleti mücadelesine adamış bir siyaset ve fikir insanıdır. Gannuşi, tüm toplumsal kesimlerin temsil edildiği demokratik bir Tunus’un inşası için hayatı boyunca uzlaşı, diyalog ve barışçıl siyaset çizgisinden ayrılmamıştır. Bugün 84 yaşındaki Gannuşi, ağır şartlar altında süresiz açlık grevine başlamış durumdadır.” Ankara - Mehmet Kara

Okunma Sayısı: 179

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.