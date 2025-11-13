Sağlıkta yeni dönem

Sağlık Hizmetlerinde Tanıtım ve Bilgilendirme Yönetmeliği, Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni yönetmeliğe göre, sağlık kuruluşları ve hekimler artık sosyal medyada yalnızca bilgilendirme amacıyla paylaşım yapabilecek. Ücretli ya da sponsorlu içeriklere izin verilmeyecek. “Öncesi-sonrası” görselleri aynı teknik şartlarda çekilmek ve tarihleri açıkça belirtilmek zorunda olacak. Yanıltıcı ya da süslenmiş görsellerin kullanımı tamamen yasaklandı. Ayrıca hasta yorumları, teşekkür mesajları ya da memnuniyet ifadeleri üzerinden tanıtım yapılmasına izin verilmeyecek. Düzenlemenin amacı, hem sağlık turizminde güvenilirliği artırmak hem de sağlık alanındaki tanıtım faaliyetlerinde etik sınırların korunmasını sağlamak olarak açıklandı. Haber Merkezi

