Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر مادام أهلِ سياست، حياتِ باقيه‌سى ايچون رسالهِٔ نوره مراجعته تنزّل ايتمييور، او حياته نسبةً بش پاره‌لق اولان بو حياتِ فانيه ايچون اونلره مراجعته بن ده تنزّل ايتمه‌م. Nurdan Katreler Madem ehl-i siyaset, hayat-ı bâkiyesi için Risale-i Nur’a müracaata tenezzül etmiyor, o hayata nisbeten beş paralık olan bu hayat-ı fâniye için onlara müracaata ben de tenezzül etmem. Bediüzzaman, Emirdağ Lâhikası, YAN-2025, s. 212

