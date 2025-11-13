"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 KASIM 2025 PERŞEMBE - YIL: 56

13 Kasım 2025, Perşembe
مادام أهلِ سياست، حياتِ باقيه‌سى ايچون رسالهِٔ نوره مراجعته تنزّل ايتمييور، او حياته نسبةً بش پاره‌لق اولان بو حياتِ فانيه ايچون اونلره مراجعته بن ده تنزّل ايتمه‌م.

Madem ehl-i siyaset, hayat-ı bâkiyesi için Risale-i Nur’a müracaata tenezzül etmiyor, o hayata nisbeten beş paralık olan bu hayat-ı fâniye için onlara müracaata ben de tenezzül etmem.

Bediüzzaman, Emirdağ Lâhikası, YAN-2025, s. 212

