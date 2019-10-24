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24 EKİM 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Meksika'da ölü sayısı 13'e yükseldi

24 Ekim 2019, Perşembe 11:32
Meksika'nın Sinaloa eyaletine bağlı Culiacan kentinde geçen hafta yaşanan çatışma ve şiddet olaylarında ölenlerin sayısının 13'e yükseldiği belirtildi.

Meksika'daki 13 yıllık şiddet sarmalının ağır bilançosu

Meksika'nın Sinaloa Eyalet Başsavcılığı tarafından, "El Chapo" (Cüce) lakaplı uyuşturucu baronu Joaquin Guzman'ın oğlunun gözaltına alınmasının ardından emniyet güçleri ve çete üyeleri arasında çıkan çatışma ve şiddet olaylarında ölü sayısının 13'e çıktığı açıklandı.

 

ABD'de tutuklu bulunan Guzman'ın oğlu Ovidio Guzman'ı perşembe günü Sinaloa eyaletine bağlı Culiacan kentindeki evinde gözaltına alan güvenlik güçlerine yardıma giden askerlere çete üyeleri tarafından saldırıda bulunulmuş, çete mensupları ayrıca kentin farklı bölgelerinde şiddet eylemleri başlatmıştı.

Çete üyeleri 51 mahkumun kaçmasına yol açmıştı

Sokaklarda araçları ateşe veren, kamu binalarına, iş yerlerine ve halka rastgele ateş açan çete üyeleri, kentteki cezaevinden 51 mahkumun kaçmasına da yol açmıştı.

Olayların ardından acil toplanan Meksika Güvenlik Kabinesi, Guzman'ın serbest bırakılmasına ve güvenlik güçlerinin geri çekilmesine karar vermişti.

Meksika'da 80'den fazla alt grup ve çeteyle bağlantılı 9 büyük kartel faaliyet gösteriyor. Ülkedeki bu çeteler, uyuşturucunun yanı sıra akaryakıt, maden, avokado, alkol, narenciye ve insan kaçakçılığı yapıyor.

AA

Etiketler: meksika
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