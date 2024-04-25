Erdoğan: İsrail’le yoğun ticaret bitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile görüşmesinden sonra açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, Türkiye olarak Gazze’de ateşkesin sağlanması, kesintisiz ve yeterli insani yardımın Filistin halkına ulaştırılmasına yönelik çabaları artırarak sürdüreceklerini belirterek, İsrail ile ticaretin ayakta tutulmasının Türkiye’nin Gazze politikası ile çelişkiye neden olup olmadığına ilişkin soru üzerine şöyle konuştu: “Yoğun ticari ilişkileri artık ayakta tutmuyoruz. O iş bitti. Bunu da kısa zaman önce Dışişleri Bakanım açıkladı. Fakat şunu bilmenizi istiyorum. Şu anda İsrail’in Gazze’ye yaptığı saldırılardaki ölüm sayısı ne yazık ki 45 bini buldu. Bu rakamı bir kenara koymamız söz konusu olamaz. Yaralılar ise 75 bini buldu.”

Haber Merkezi