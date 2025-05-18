"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 MAYIS 2025 PAZAR - YIL: 56

Meksika gemisi Brooklyn Köprüsü'ne çarptı: 19 kişi yaralandı

18 Mayıs 2025, Pazar 17:05
Meksika donanmasına ait bir eğitim gemisinin New York'taki Brooklyn Köprüsü'ne çarpması sonucu en az 19 kişinin yaralandığı bildirildi.

Geminin Brooklyn Köprüsü'ne çarptığı anlar sosyal medyada kısa sürede yayılırken, yetkililer 4'ü ağır en az 19 kişinin yaralandığını açıkladı.

Yerel saatle akşam 20.26'da meydana gelen kazada, 277 mürettebatı bulunan gemi, köprünün yol güvertesine çarptı.

Kameralarca kaydedilen görüntülerde, geminin direklerinin koptuğu ve bazı bölümlerinin kısmen çöktüğü görülüyor.

Kazanın ardından yaralılara acil yardım ulaştırılırken, geminin daha sonra kıyıya çekildiği ve köprünün yeniden trafiğe açıldığı bildirildi.

 

AA

Okunma Sayısı: 245
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Özel okullardaki "hayali" notlar mercek altında

    İnternetten elde edilen kazançlar da takibe alındı

    'Hint hegemonyasına asla boyun eğmeyeceğiz!'

    Müsilaj gemilere de çok zarar veriyor

    Düğün veya asker uğurlama konvoylarıyla trafiği engelleyenler 180 bin lira ceza alacak

    Meksika gemisi Brooklyn Köprüsü'ne çarptı: 19 kişi yaralandı

    İnsan bedeninden İslâm ümmetine

    Terör Örgütü PKK'nın feshi ve barış dönemi

    İsrail basını: Trump, Netanyahu'ya "kovuldun" mesajı verdi

    Harflerin Bestekârıydı: Hattat Hamid Aytaç

    'Olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldık'

    İsrail'e acil yaptırım kararı alınmalı - Fransa: Gazze'deki insani duruma katlanılamaz

    Bu kanun AB kriterlerine uymaz

    Çiftçi yaraların sarılmasını bekliyor

    250 bin kamu görevlisi mağdur ediliyor

    Gençler iş aramaktan vazgeçti

    Açlık sınırı 34 bin 888 lira

    Faize var, milletin sofrasına yok

    Muhtemel İstanbul depreminde itfaiye yetersiz

    En Çok Okunanlar

    “Soykırımı reddediyorum” dedi, diploması verilmedi

    Bu kanun AB kriterlerine uymaz

    250 bin kamu görevlisi mağdur ediliyor

    Günün Ayet ve Hadisi

    Çarşamba Kitap Fuarı başlıyor

    İsrail'e acil yaptırım kararı alınmalı - Fransa: Gazze'deki insani duruma katlanılamaz

    Muhtemel İstanbul depreminde itfaiye yetersiz

    Sağlığın temeli ulaşılamayan sofralarda

    Gençler iş aramaktan vazgeçti

    Çiftçi yaraların sarılmasını bekliyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.