Mescid-i Aksa’da 5 Filistinli gözaltına alındı

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa’nın avlusunda 5 Filistinliyi herhangi bir gerekçe göstermeksizin gözaltına aldı.
Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail polisinin Filistinlilere Harem-i Şerif’te saldırdığı belirtildi.
Açıklamada, polislerin saldırının ardından 5 kişiyi gözaltına aldığı aktarılırken, İsrail polisinden ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.
Vakıflar İdaresi ayrıca, 50 fanatik Yahudi’nin İsrail polisi eşliğinde Mescid-i Aksa’ya baskın düzenlediğini kaydetti.
AA