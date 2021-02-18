Mescid-i Aksa’da 5 Filistinli gözaltına alındı

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa’nın avlusunda 5 Filistinliyi herhangi bir gerekçe göstermeksizin gözaltına aldı.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail polisinin Filistinlilere Harem-i Şerif’te saldırdığı belirtildi. Açıklamada, polislerin saldırının ardından 5 kişiyi gözaltına aldığı aktarılırken, İsrail polisinden ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. Vakıflar İdaresi ayrıca, 50 fanatik Yahudi’nin İsrail polisi eşliğinde Mescid-i Aksa’ya baskın düzenlediğini kaydetti. AA

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