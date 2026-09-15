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15 EYLÜL 2026 SALI - YIL: 57

Yemen'de çatışmalar 137 bini aşkın çocuğu eğitimden mahrum bıraktı

15 Eylül 2026, Salı 09:30
Yemen’de Husiler ile hükümet güçleri arasında yeniden şiddetlenen çatışmalar, 137 bini aşkın çocuğu eğitimden mahrum bırakırken, binlerce kişi de yerinden edildi.

Yemen'de Husiler ile hükümet güçleri arasında şiddeti artan çatışmalar sebebiyle137 bini aşkın çocuğun okula gidemediği bildirildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından yapılan yazılı açıklamada, son gerilimin 137 bini aşkın çocuğu eğitimden mahrum bıraktığına işaret edildi.

Çocukların çatışmalar nedeniyle geleceklerini kaybetmemesi gerektiği vurgulanan açıklamada, UNICEF'in, çocuklar için geçici sınıflar kurmaya çalıştığı aktarıldı.

Yemen'de yükselen tansiyon nedeniyle hala ülkenin batı sahilindeki ailelerin göç etmeye devam ettiği belirtilen açıklamada, BM Nüfus Fonu ve Dünya Gıda Programı işbirliğiyle, temel ihtiyaçlar da dahil olmak üzere yeni yerinden edilmiş 14 binden fazla kişiye acil yardım sağlandığı kaydedildi.

Yemen'de temmuz ayından bu yana çatışmalar yeniden alevlendi ve Husilerin, daha önce hükümet güçlerinin kontrolündeki bölgeleri ele geçirmesiyle Yemen'in batı sahilinin haritası Husiler lehine değişti.

Husiler, Hudeyde, Taiz'e bağlı Meha ve ardından da Kızıldeniz kıyısındaki kentler ile Babulmendeb çevresindeki adaları ele geçirdi.

AA

Etiketler: Yemen, Husiler, Yemen çatışmaları, UNICEF, Yemen’de eğitim, çocuklar, 137 bin çocuk, Hudeyde, Taiz, Meha, Babulmendeb, Kızıldeniz, Yemen hükümeti, Birleşmiş Milletler, yerinden edilenler
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