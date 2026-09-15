Yemen'de çatışmalar 137 bini aşkın çocuğu eğitimden mahrum bıraktı

Yemen’de Husiler ile hükümet güçleri arasında yeniden şiddetlenen çatışmalar, 137 bini aşkın çocuğu eğitimden mahrum bırakırken, binlerce kişi de yerinden edildi.

Yemen'de Husiler ile hükümet güçleri arasında şiddeti artan çatışmalar sebebiyle137 bini aşkın çocuğun okula gidemediği bildirildi. Birleşmiş Milletler (BM) Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından yapılan yazılı açıklamada, son gerilimin 137 bini aşkın çocuğu eğitimden mahrum bıraktığına işaret edildi. Çocukların çatışmalar nedeniyle geleceklerini kaybetmemesi gerektiği vurgulanan açıklamada, UNICEF'in, çocuklar için geçici sınıflar kurmaya çalıştığı aktarıldı. Yemen'de yükselen tansiyon nedeniyle hala ülkenin batı sahilindeki ailelerin göç etmeye devam ettiği belirtilen açıklamada, BM Nüfus Fonu ve Dünya Gıda Programı işbirliğiyle, temel ihtiyaçlar da dahil olmak üzere yeni yerinden edilmiş 14 binden fazla kişiye acil yardım sağlandığı kaydedildi. Yemen'de temmuz ayından bu yana çatışmalar yeniden alevlendi ve Husilerin, daha önce hükümet güçlerinin kontrolündeki bölgeleri ele geçirmesiyle Yemen'in batı sahilinin haritası Husiler lehine değişti. Husiler, Hudeyde, Taiz'e bağlı Meha ve ardından da Kızıldeniz kıyısındaki kentler ile Babulmendeb çevresindeki adaları ele geçirdi. AA

Okunma Sayısı: 159

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.