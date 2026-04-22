İran: Abluka kalkarsa müzakereler devam eder

İran’ın yarı resmî Tesnim Haber Ajansında yer alan haberde, İran’ın ABD ile varılan ateşkesin uzatılması yönünde talebinin olmadığı bildirildi.

Ayrıca Hürmüz Boğazı’nda ablukanın sürmesinin ABD’nin İran’a yönelik düşmanlığının devam ettiği anlamına geldiği ve İran’ın, deniz ablukası devam ettiği sürece Hürmüz Boğazı’nı açmayacağı kaydedildi. İran’ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Emir Said İravani, ABD’nin “deniz ablukasını” durdurmaya hazır olduğuna dair işaret aldıklarını ve ABD’nin ablukayı sona erdirmesi halinde bir sonraki görüşme turunun Pakistan’da yapılabileceğini belirtti. Haber Merkezi

