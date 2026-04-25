Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: ...İnkâr edenler ise, hakkı bâtıl ile gidermek ve âyetlerimizi ve korkutuldukları azâbı alaya almak için mücadele edip dururlar. Kehf Sûresi: 56 HADİS: “Felak” Cehennemde bir hapishanedir. Allah, zorba zalimleri ve büyüklenenleri oraya hapseder. Cehennem oradan Allah’a sığınır. Camiü’s-Sağir, No: 2856

