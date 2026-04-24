Suriye’deki operasyonlara son verin

Çin’in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Fu Cong, BM Güvenlik Konseyinin, “Orta Doğu’da Durum” başlığı altında Suriye’deki gelişmeleri görüşmek üzere düzenlediği toplantıda konuştu.

Suriye’nin egemenliğine, bağımsızlığına, birliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesinin gereğini vurgulayan Fu, İsrail’in, Suriye ile işgal altındaki toprakları ayıran, “Ayrım Bölgesi” olarak anılan BM Ateşkesi Gözlem Gücü Bölgesi’ndeki askerî operasyonlarına ve ülkenin güneyine yönelik saldırılarına derhal son verme çağrısında bulundu. Fu, İsrail’in, 1974’te Yom Kippur Savaşı’nın ardından varılan ateşkes anlaşmasına uyması ve Suriye topraklarından derhal çekilmesi gerektiğini kaydetti. AA

