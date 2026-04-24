Eğitimciler çare arıyor

24 Nisan 2026, Cuma 10:30
Eğitim-Bir-Sen’in düzenlediği çalıştayda, okullarda artan şiddet olayları çok boyutlu yönleriyle ele alınarak çözüm arayışları değerlendirildi.

Eğitim-Bir-Sen, eğitim ortamlarında artan şiddet olaylarını çok boyutlu biçimde ele almak amacıyla “Eğitim Ekosisteminde Şiddet: Kurumlar Arası Koordinasyon ve Sorumluluklar” başlıklı kapsamlı bir çalıştay düzenledi. Ankara’da gerçekleştirilen programa, çok sayıda uzman, eğitimci ve akademisyen katıldı.

“Amacımız çare bulmak”

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, eğitimde şiddetin kişisel vakaların ötesinde yapısal bir problem olduğuna dikkat çekti. Yalçın, “Amacımız dert yanmak değil, çare bulmaktır. Ortak akıl üretmek ve sorumlulukları paylaşmak için bir araya geldik” dedi.

Öğretmenler yalnız bırakılıyor

Okullarda öğretmenlerin artan sıkıntılar karşısında çoğu zaman yalnız bırakıldığını kaydeden Yalçın, “Disiplin yönetmeliğindeki yetersizlikler, öğretmenlere adeta ‘başına iş alma, başından sav’ demektedir. Bedeli ödetilmeyen mesnetsiz CİMER şikâyetlerinin okulu boğduğu ve öğretmeni yorduğu, aşırı müdahaleci ve okul üzerinde baskı kuran veli profilinin eğitimcileri gerdiği artık görülmelidir.” diye konuştu.

Sanal âlemde çocuklar risk altında

Çocukların sosyal ve dijital dünyanın karmaşası içinde yön bulmakta zorlandığının altını çizen Yalçın, “Sanal dünyanın karanlık dehlizlerinde çocuklarımıza ve gençlerimize kurulan kumpaslar ortadadır. TBMM’de 15 yaş altına yönelik sosyal medya kullanımına ilişkin sınırlamaların görüşüldüğü bu süreçte, aynı zamanda bu yaş grubunun internetle temasını daha kontrollü ve güvenli hâle getirecek alternatif modeller de tartışmaya açılmalıdır.” dedi. 

Yalçın, “Sabah programları ile aile yapımız, şiddet içerikli dizilerle neslimiz hedef alınmaktadır. Kontrolsüz dijital mecralar ve sapkın akımlarla toplum çürütülmek istenmektedir. Bu tabloyu görmeli ve önlemler almalıyız. Tüm bu başlıkların, eğitim sistemimizin geleceğini şekillendirecek ortak akılla ele alınması büyük bir önem taşımaktadır. İşte bu çalıştayı düzenleme amacımız da budur” diye konuştu.

ANKARA - MEHMET KARA

