Trump’tan vur emri

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social’da yaptığı açıklamada, ABD Donanması’na bölgede mayın döşerken tespit edilen her türlü bot veya gemiyi “vurup imha etme” emri verdiğini duyurdu.

Boğazın güvenli bir şekilde trafiğe açılması için yürütülen mayın temizleme operasyonları hakkında da bilgi veren Trump, ABD mayın tarama gemilerinin şu anda “normal kapasitenin üç katı” bir tempoyla çalıştığını belirtti. Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD’nin bölgedeki mayın temizleme faaliyetlerini egemenlik ihlâli olarak gördüklerini ve Amerikan gemilerinin rotasından sapması durumunda ateş açılacağını yineledi. Haber Merkezi

