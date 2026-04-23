Binden fazla sanatçı, İsrail’i boykot etmeye çağırdı

Binden fazla sanatçı, İsrail’in katılımı sebebiyle 2026 Eurovision Şarkı Yarışması’nı boykot etme çağrısında bulundu. “No Music for Genocide (Soykırıma Müzik Yok)” kampanyasının internet sitesinden 1000’den fazla sanatçının imzasını taşıyan açık mektup yayımlandı.

Gazze’de soykırım üç yıldır devam ederken, İsrail’in sahnede yer almasına tepki gösterilen açıklamada, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları nedeniyle Eurovision’dan yasaklandığı hatırlatıldı. Açıklamada, “Eurovision’un, İsrail’in Filistinlilere karşı yürüttüğü soykırımı, kuşatmayı ve acımasız askeri işgali örtbas etmek ve normalleştirmek için kullanılmasını reddediyoruz” ifadelerine yer verildi. AA

Okunma Sayısı: 367

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.