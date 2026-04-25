19. Risale-i Nur Kongresi başlıyor - Masa çalışmaları bugün

Yeni Asya Gazetesi, Yeni Asya Vakfı Risale-i Nur Enstitüsü ve Köprü dergisi tarafından bu yıl “Bediüzzaman Said Nursî’nin görüşleri ışığında ''Küresel Vicdan, İnsaniyet ve Demokrasi” temasıyla düzenlenen 19. Risale-i Nur Kongresi’nin masa çalışmaları bugün başladı.

Ankara Risale-i Nur kongresine hazır

19. Risale-i Nur Kongresine bekliyoruz

ANKARA - MEHMET KARA / YASİR ÖZER

Yurt içi ve yurt dışından gelen 50’den fazla akademisyen ve araştırmacının katılımıyla 5 ayrı masa etrafında yürütülen çalışmalarda “Küresel Vicdan/Vicdan-ı Umumi,” “İnsaniyet,” “Demokrasi ve Hürriyetler,” “Uluslararası ilişkiler ve Adalet” konularında Risale-i Nur’un içtimaî ve sosyal problemlere bakış açısı ve sunduğu çözüm metodları inceleniyor. Masa çalışmalarıyla elde edilen tesbitler, 26 Nisan 2025 Pazar günü (yarın) Mamak Necmettin Erbakan Kongre Merkezi Salonu’nun ilk oturumunda kamuoyuyla paylaşılacak.

Program akışı

Pazar günü öğleden sonra panel programının açış konuşmalarını Yeni Asya Medya Grup Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Atik ile Risale-i Nur Enstitüsü Akademik Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sedat Koçak yapacak. Panelde, Prof. Dr. Süleyman Yılmaz, Prof. Dr. Ahmet Yıldız, Prof. Dr. Ahmet Battal, Prof. Dr. Saul Takahassı, Prof. Dr. Agus Triyanta, Doç. Dr. Vahap Coşkun, Dr. İ. Seyda Durgun, Dr. Mehmet Akif Koç, Dr. Mehmet Emin Ekmen, Mustafa Özcan ve Müfid Yüksel konuşmacı olarak katılacak. Programda İbrahim Meletlioğlu Kur’ân-ı Kerîm tilaveti ve ilâhîler okuyacak.

Kitap standı ve kermes yer alacak

Mamak Necmettin Erbakan Kongre Merkezi Salonu, yarın 09.00 dan itibaren ziyaretçilerin girişine açılacak. Fuaye alanında gıda kermesi ve içecek servisi hizmet verecek. Ayrıca kitap standı da yer alacak.

Ankara’da kongre heyecanı

Her yıl olduğu gibi, yurt dışından ve yurt içinden yoğun katılımla gerçekleştirilecek kongre için, Anadolu’nun çeşitli illerinden kiraladıkları otobüslerle gelen misafirler Ankara’ya akın etmeye başladı. Araçlarıyla gelenler için kongre merkezinde park imkânı sunulacağı bildirildi.

Yeni Asya TV’de canlı yayınlanacak

Yeni Asya TV’den canlı yayınlanacak program, ekran başındakilere de kongre coşkusunu yaşatacak. Kongre, akademik bir toplantı olmanın yanı sıra muhabbet ve kardeşlik hislerinin perçinlendiği bir uhuvvet şöleni manasını da taşıyor.