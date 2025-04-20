Microsoft çalışanları: “Mücadeleye devam edeceğiz”

ABD şirketi Microsoft’ta çalışırken geçen sene Filistin’e destek verdikleri için işten atılan Hossam Nasr ve Abdo Mohamed, şirketin Gazze’deki soykırıma ve Filistin topraklarındaki işgale verdiği teknolojik desteğin, “İsrail’in Gazze’deki soykırımını öngörülemeyen seviyelere getirmesine olanak sağlamakla” suçladı.

Çalışanlarının Microsoft'a Gazze tepkisi devam ediyor: 'İsrail'e yapay zeka destekli silahlar satıyor'

Microsoft çalışanlarından Microsoft'a İsrail protestosu: "Hepinize yazıklar olsun, hepiniz ikiyüzlüsünüz" Nasr, Microsoft Azure’nin İsrail’e bulut ve yapay zekâ hizmeti veren bir program olduğunu belirterek, 2024’te kurdukları “Apartheid İçin Azure’ye Hayır” kampanyasına ilişkin, “Biz Microsoft çalışanlarından oluşan bir grubuz ve Microsoft’un İsrail soykırımı ve apartheidindeki suç ortaklığına son verilmesini, tüm ortaklıkların ve Azure hizmetlerinin İsrail askeri hükümetine ve silâh üreticilerine satışının sonlandırılmasını talep ediyoruz” dedi. AA

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