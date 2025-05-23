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23 MAYIS 2025 CUMA - YIL: 56

Microsoft, İsrail ile işbirliğini protesto eden bir çalışanının daha işine son verdi

23 Mayıs 2025, Cuma 18:55
Amerikan teknoloji şirketi Microsoft, İsrail'in Gazze'deki soykırımına ortak olduğu gerekçesiyle yönetimi protesto eden çalışanını işten çıkardı.

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Microsoft'un Azure yapay zeka hizmetleri ekibinde görev yapan mühendis Joe Lopez'in üyesi olduğu "No Azure for Apartheid (Apartheide Azure yok)" adlı aktivist hareket, 19 Mayıs'taki protestosunun ardından Lopez'e işten çıkarılma mektubunun gönderildiğini açıkladı.

 

Açılış konuşmasını yarıda keserek şirket yönetimini protesto etmesinin ardından Microsoft, Lopez'in işine son verdi.

Lopez'in Microsoft'u protesto etmesi

Joe Lopez, Seattle kentinde düzenlenen Build 2025 Konferası'nın açılış konuşmasını yapan Microsoft Üst Yöneticisi (CEO) Satya Nadella'ya "Satya! Microsoft'un Filistinlileri nasıl öldürdüğünü neden göstermiyorsun? İsrail'in savaş suçlarının Azure tarafından desteklendiğini neden anlatmıyorsun?" diye bağırmış, ardından güvenlik görevlileri tarafından salondan çıkarılırken "Microsoft çalışanı olarak bu soykırıma ortak olmayacağım." ifadesini kullanmıştı.

Lopez, etkinliğin ardından Microsoft çalışanlarına gönderdiği e-postada şirketin İsrail Savunma Bakanlığı ile sürdürdüğü sözleşmelerden duyduğu rahatsızlığı ifade ederek, şirket yönetiminin Azure teknolojisinin Gazze'de sivilleri hedef almak için kullanıldığı iddialarını reddetmesini "göz göre göre söylenen bir yalan" olarak nitelendirmişti.

Microsoft yönetimi tarafından 15 Mayıs'ta yapılan açıklamada, İsrail Savunma Bakanlığına bulut ve yapay zeka hizmetinin sağlandığı doğrulanmış, bu teknolojilerin sivillere zarar vermek amacıyla kullanıldığına dair herhangi bir kanıtın bulunmadığı belirtilmişti.

Microsoft, "Filistin", "Gazze" ve "soykırım" terimlerini içeren şirket e-postalarının 22 Mayıs itibarıyla alıcılara ulaşmasını engellemeye başlamıştı.

AA

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