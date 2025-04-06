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9 NİSAN 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

Microsoft çalışanlarından Microsoft'a İsrail protestosu: "Hepinize yazıklar olsun, hepiniz ikiyüzlüsünüz"

06 Nisan 2025, Pazar 14:46
Bazı Microsoft çalışanları, 50. yıl dönümü partisinde şirketin İsrail'e sağladığı hizmetlere tepki gösterdi.

Microsoft AI'ın üst düzey yöneticisi (CEO) Mustafa Süleyman'ın şirketin 50. yıl dönümü partisinde yaptığı konuşma, Microsoft'un İsrail ile anlaşmalarını protesto eden çalışanlar tarafından yarıda kesildi.

Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates ve şirketin eski CEO'su Steve Ballmer'ın da bulunduğu seyircilerin arasından sahneye yaklaşan Ibtihal Aboussad, sahnedeki Süleyman'a seslenerek, "Yapay zekayı iyilik için kullanmayı önemsediğini iddia ediyorsun ama Microsoft, İsrail ordusuna yapay zeka silahları satıyor. 50 bin insan öldü ve Microsoft bölgemizdeki bu soykırımı destekliyor." dedi.

Süleyman, kendinden utanması gerektiğini söyleyen ve sahneye kefiyesini fırlatan Aboussad'a, "İtirazın için teşekkür ederim, seni duyuyorum." cevabını verdi.

Aboussad, sahneye kefiyesini fırlatması ardından güvenlik tarafından dışarı çıkarıldı.

"Hepinize yazıklar olsun, hepiniz ikiyüzlüsünüz"

Şirketin yapay zeka bölümünden yazılım mühendisi Vaniya Agrawal, aynı partide Gates, Ballmer ve CEO Satya Nadella'nın sahnede olduğu başka bir etkinlikte, "Hepinize yazıklar olsun, hepiniz ikiyüzlüsünüz." diye bağırdı.

Gazze'de 50 bin Filistinlinin Microsoft teknolojisi ile öldürüldüğünü söyleyen Agrawal, "Onların kanı üzerinden kutlama yaptığınız için hepinize yazıklar olsun. İsrail ile bağlarınızı kesin." ifadelerinin ardından dışarı çıkarıldı.

CNBC'nin haberine göre Agrawal, protestosu sonrası Microsoft yöneticilerine gönderdiği e-postada istifa edeceğini belirterek, "Bu şirket için çalışarak hepimiz suç ortağı oluyoruz." dedi.

Aboussad, çalışmalarının askeri amaçlarla kullanılacağının kendisine söylenmediğini kaydetti.

İnsan haklarını ihlal eden kod yazmak için imza atmadığının altını çizen Aboussad, "Microsoft'un çalışmalarımı İsrail ordusuna ve hükümetine satacağı konusunda bilgilendirilmedim." ifadesini kullandı.

Bazı çalışanlar ise etkinliklerin düzenlendiği alanın dışında Microsoft'u protesto etti.

Şirketten yapılan açıklamada, tüm seslerin duyulması için birçok yol sağlandığı savunuldu.

İnsanların sesini duyurmasının iş kesintisine neden olmayacak şekilde yapılmasının istediği belirtilen açıklamada, "Böyle bir durumda katılımcılardan yerlerini değiştirmelerini istiyoruz. İş uygulamalarımızın en yüksek standartlara uygun olmasını sağlamaya kararlıyız." ifadeleri kullanıldı.

Associated Press tarafından 2025'in başlarında yapılan araştırma, Microsoft ve OpenAI'ın yapay zeka modellerinin, Gazze ve Lübnan'da bombalama hedeflerini seçmek için İsrail askeri programının parçası olarak kullanıldığını ortaya çıkarmıştı.

Hamas'tan, Microsoft'un İsrail'e desteğini protesto eden Faslı mühendise takdir

Hamas’tan yapılan yazılı açıklamada, "Aboussad’ın, Gazze'de soykırımı gerçekleştirmek için kullanılan yapay zeka araç ve teknolojilerini işgal devleti (İsrail) ordusuna sağlayarak, büyük küresel teknoloji şirketlerinin siyonist ölüm makinesiyle işbirliğini, nadir görülen bir fedakarlık ve cesaretle ortaya koyan kahramanca duruşunu büyük bir takdirle karşılıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Aboussad'ın bu eylemle asil bir tavır ortaya koyduğunu, adalet ve insanlık ilkelerinden yana taraf olduğuna dikkat çekilerek, "İsrail'i ve onun suçlarını destekleyen kurumların" çalışanlarına "Mühendis Aboussad'ın kahramanca duruşunu benimsemeleri" çağrısı yapıldı.

Birleşmiş Milletler'e (BM), ülkelere ve dünya çapındaki insan hakları örgütlerine de "işgalin (İsrail) suçlarına ilişkin her türlü teknolojik işbirliğini belgelemeleri" çağrısı yapılan açıklamada, bu şirketlere yaptırım uygulanması ve şirketlerin yargılanmasının önemi vurgulandı.

AA

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  • Hüseyin İlhan

    7.4.2025 10:16:23

    Microsoft çalışanları yanlışı için şirketine,yönetimine tepki gösterebiliyor amma bizim ülkemizdeki sözde müslüman işadamları ve o birliğin mensupları katil devlete jet yakıtı,bomba mühimmatı,dikenli tel,gıda maddesi satıyor amma ne çalışanlarından,ne dindarlıkta dilinde tüy bırakmayan iktidar ve yandaşlarından bir müteessir olma sözü dahi duymuyoruz. Bu tablo iktidarın milletimiz üzerindeki manevi tahribatını gösteriyor. Hala başörtüsü diyerek İslamın kardeşliğini tahrip eden,din kardeşini katledene her trülü desteği verenelr bu yıkımı,tahribatı göremiyorsa yazık yazık yazık.

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