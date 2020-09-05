Milyonlarca Müslüman İslamofobi tehlikesinde

Pakistanlı uzmanlar Hindistan’da yaşayan milyonlarca Müslüman’ın ülkede yükselen İslamofobi dolayısıyla tehlikede olduğunu belirtti.

Pakistan Enformasyon ve Ya- yıncılık Bakanı Şibli Faraz, başkent İslamabad’da bir seminerde yaptığı konuşmada, İslamofobya’nın Hindistan’da iktidardaki Hindistan Halk Partisi’nin (BJP) elinde bir araç haline dönüştüğünü söyledi. Faraz, Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin din temelinde Müslümanların “şeytanlaştırılmasını” teşvik ettiğini ve “sağcı etnik milliyetçiliği” des-teklediğini belirterek, Modi’nin Müslümanlara karşı politikalarının ciddî sonuçları olacağını ifade etti. Hindistan’da geçen sene aralıkta Vatandaşlık Yasası’ndaki değişikliğe atıfta bulunan Faraz, bu durumun sadece milyonlarca Müslüman’ı tehlikeye atmakla kalmadığını aynı zamanda etkisi sınırların ötesine taşacak bir insani krize yol açacağını söyledi. Faraz ayrıca Hindistan’ın “işgali altındaki” Cammu Keşmir’in demografik mühendislik ve dış dünyayla iletişimin kesilmesi nedeniyle bir yıldan uzun bir süredir katı bir sokağa çıkma yasağı altında bulunduğunu belirtti. Pakistan İslam İdeolojisi Meclisi Başkanı Kıble Ayaz ise uluslar arası camianın hemen harekete geçmemesi halinde yeni bir mülteci akını yaşa- nabileceğine dair uyarıda bulunarak, Modi’nin “ırkçı ve faşist” ideolojisinin Hindistan’da İslamofobi ve popülizmi arttırdığını dile getirdi.