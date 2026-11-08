Mısır'da tren kazası: Ölü ve yaralılar var

Kahire'den Asvan'a giden yolcu treninin bazı vagonları, Giza vilayetine bağlı Ayat şehrinde Rayka ve Kefr Ammar bölgeleri arasında raydan çıktı. Vagonlara arkadan gelen başka bir trenin çarpmasıyla meydana gelen kazada 4 kişi öldü, 88 kişi yaralandı.

Mısır'ın Giza vilayetindeki Ayat şehrinde meydana gelen tren kazasında ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 88 kişi yaralandı. Mısır Sağlık ve Nüfus Bakanlığından yapılan açıklamada, Kahire-Asvan demir yolu hattında meydana gelen kazada 4 kişinin yaşamını yitirdiği, 88 kişinin yaralandığı belirtildi. Kazanın ardından ölü ve yaralıların hastanelere nakli için 72 ambulansın görevlendirildiği aktarılan açıklamada, yaralılardan 49'unun Vasta Hastanesi'ne, 29'unun Ayat Hastanesi'ne, 10'unun ise Atyaf Hastanesi'ne kaldırıldığı kaydedildi. Sağlık Bakanı Halid Abdulgaffar'ın yaralılara sunulan sağlık hizmetlerini yakından takip ettiği ve Giza ile Beni Süveyf vilayetlerindeki sağlık kuruluşlarında hazırlık seviyesinin yükseltilmesi talimatı verdiği bildirildi. Öte yandan Mısır Ulusal Demir Yollarından yapılan açıklamada, Giza'dan Feyyum şehrine giden 134 numaralı trenin, Kahire'den Asvan'a giden 2010 numaralı yolcu treninin arka vagonuna çarptığı belirtildi. Yerel basındaki haberlerde ise olay yerine sevk edilen vinçler ve ağır iş makineleriyle bakım ve mühendislik ekiplerinin, raydan çıkan vagonları kaldırarak yeniden raylara yerleştirmek için çalışma başlattığı ifade edildi. Kaza sebebiyle Kahire-Asvan demir yolu hattında tren seferleri her iki yönde geçici olarak durduruldu. Haber Merkezi

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