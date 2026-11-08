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Antalya dünya liderlerini ağırlıyor: COP31 İklim Zirvesi yarın başlıyor!

08 Kasım 2026, Pazar 14:14
Dünyanın gözü Antalya’da! Küresel sıcaklık artışını 1,5 derecede sınırlandırma hedefiyle toplanacak olan dev zirvede, iklim finansmanından fosil yakıtlardan çıkışa kadar insanlığın geleceği masaya yatırılacak.

Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31), yarın Antalya’da kapılarını açıyor. Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği ve dönem başkanlığını üstlendiği dev zirve, küresel iklim politikasının merkez üssü olacak.

Antalya EXPO Merkezi'nde 1,1 milyon metrekarelik devasa bir alanda gerçekleştirilecek konferans, 20 gün boyunca yaklaşık 2 milyon ziyaretçiyi ağırlayacak.

102 lider ve 300'den fazla bakan katılıyor 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un COP31 Başkanı olarak görev yapacağı zirveye uluslararası katılım en üst düzeyde. Zirveye 102 devlet ve hükümet başkanının yanı sıra 300’ü aşkın bakanın katılması kesinleşti. Küresel liderlerin iklim kriziyle mücadeleye yönelik ulusal taahhütlerini açıklayacağı "Dünya Liderler Zirvesi" ise 11-12 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Türkiye ev sahibi, Avustralya müzakereci 

Dev zirvede dikkat çeken bir diğer unsur ise Türkiye ve Avustralya ortaklığı oldu. Ev sahipliği ve başkanlık Türkiye'de bulunurken, zirvenin resmi müzakere süreçlerini Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Chris Bowen yönetecek.

Masadaki kritik başlıklar: Hedef 1;5 derece

Paris İklim Anlaşması'nın küresel sıcaklık artışını 1,5 dereceyle sınırlandırma hedefi, müzakerelerin merkezinde yer alıyor. Konferans süresince gıda, tarım, sağlık ve enerji gibi alanların yanı sıra şu kritik başlıklar ele alınacak:

  • İklim finansmanı: Gelişmekte olan ülkelerin temiz enerjiye geçişi ve afetlerden korunması için kaynak sağlanması.
  • Fosil yakıtlardan çıkış: Kömür, petrol ve doğal gaz kullanımının azaltılması, yenilenebilir enerji yatırımlarının artırılması.
  • Türkiye'nin 2035 hedefleri: Türkiye zirvede; küresel elektrifikasyonu %35'e çıkarma, atık artışını yarı yarıya azaltma ve binalarda enerji yoğunluğunu %25 düşürme gibi stratejik hedeflerini dünyaya duyuracak.

28 bine yakın personelle üst düzey güvenlik


Antalya genelinde zirve sebebiyle güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimlerinden toplam 27 bin 957 personel görevlendirildi. Güvenlik operasyonlarına 5 hava aracı, 7 deniz aracı ve 26 zırhlı araç da eşlik edecek. Zirve alanındaki lojistik ise belediyelerden temin edilen 630 düşük emisyonlu "çevre dostu" otobüsle sağlanacak.

(ANKA)

Etiketler: COP31 Antalya, İklim Zirvesi 2026, Murat Kurum COP31, Birleşmiş Milletler İklim Konferansı, Dünya liderler zirvesi Antalya, İklim finansmanı
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