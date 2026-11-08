İsrail'de hükümet kurma görevi muhalefet lideri Eisenkot'a veriliyor

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, meclisteki 67 milletvekilinin tavsiyesi üzerine yeni hükümeti kurma görevini muhalefet lideri Gadi Eisenkot'a verme kararı aldı.

İsrail Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Herzog, meclise giren partilerle gerçekleştirdiği istişare görüşmelerini tamamladı. Görüşmeler sonucunda, 120 sandalyeli İsrail Meclisi'ndeki (Knesset) 67 milletvekilinin hükümet kurma yetkisinin muhalefet lideri Gadi Eisenkot'a verilmesi yönünde tavsiyede bulunduğu belirtildi.

Mevcut Başbakan Binyamin Netanyahu ise yalnızca 46 milletvekilinin desteğini alabildi. Netanyahu'nun son koalisyon ortaklarından Birleşik Tevrat Yahudiliği Partisi (7 milletvekili) ise herhangi bir isim önermemeyi tercih etti.

Kritik tarih: 8 Kasım Pazar

Cumhurbaşkanı Herzog'un, hükümet kurma yetkisini resmi olarak teslim etmek üzere Gadi Eisenkot'u 8 Kasım Pazar günü yerel saatle 17.00'de Cumhurbaşkanlığı Ofisine davet ettiği açıklandı.

Ülkedeki "Temel Yasa" ya göre yetkiyi devralacak olan Eisenkot'un hükümeti kurabilmek için 28 gün süresi olacak. İhtiyaç duyulması halinde bu süreye 14 gün daha ek süre verilebilecek.

Dengeleri Arap partileri değiştirdi

İsrail'de 27 Ekim'de yapılan seçimlerin 4 Kasım'da açıklanan resmi sonuçlarına göre, mevcut koalisyon bloku 53, muhalefet bloku ise 48 sandalyede kalarak hükümet kurmak için gerekli olan 61 çoğunluğuna tek başlarına ulaşamamıştı.

Seçimlerde tarihi bir başarı elde ederek meclise 19 milletvekili gönderen İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partiler, Herzog ile yaptıkları görüşmede yetkinin Eisenkot'a verilmesini tevsiye ederek dengeleri değiştirdi. Öte yandan Eisenkot, daha önce yaptığı açıklamalarda kuracağı yeni koalisyonda Arap partilerinin yer almayacağını ifade etmişti.